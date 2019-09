Jesús Santrich reaparece en un nuevo video con la Farc [VIDEO]

Los exjefes guerrilleros como Jesús Santrich, Iván Márquez, ‘Romaña’ y ‘El paisa’ reaparecieron después del video difundido el pasado jueves 29 de agosto, en el que anunciaron su rearme por considerar que el Gobierno de Colombia incumplió con el acuerdo de paz.

Los nuevos disidentes de las Farc, liderado por Santrich, inicia su mensaje en el nuevo video con una frase célebre de Simón Bolívar: “es preferible morir de pie que vivir arrodillados”.

El líder guerrillero indicó que anunciaba el paso a una nueva etapa de lucha para el despertar de la conciencia.

Señaló además, que en reunión de comandantes se decidió dar continuidad a la lucha armada de las Farc.

“Comunicamos oficialmente que entre el 22-24, en reunión de comandantes, se decidió dar continuidad a la lucha armada de las Farc, formalizando el relanzamiento y reconstrucción de nuestra organización y sus milicias, del partido comunista clandestino, y del movimiento bolivariano por la nueva Colombia”, detalló Santrich.

Dijo que dentro de su nueva estrategia guerrillera los objetivos no son los soldados, el policía ni el oficial ni el suboficial respetuoso de los derechos populares.

“Vamos por la oligarquía, esa oligarquía excluyente, corrupta, mafiosa y violenta que cree que puede seguir atracando las puertas del futuro al país”, sentenció.

El exjefe guerrillero también mencionó que pusieron en marcha el plan ‘Campaña Bolivariana por la nueva Colombia’, y que esta es la “respuesta a la traición del Estado al acuerdo de paz de La Habana”.

“La rebelión no es una bandera derrotada y reducida y tiene el vigor para continuar con el legado de Manuel (Marulanda) y de Bolívar, trabajando desde abajo y con los de abajo por el cambio político y social que se merecen las mayorías”, expresó Santrich.

En el material difundido este 31 de agosto, el líder guerrillero también criticó al expresidente de Colombia Juan Manuel Santos y al presidente actual Iván Duque.

“Juan Manuela Santos, que juró con su impostada voz de Nobel de Paz que no cambiaría ni una coma a lo pactado, pero los asuntos nodales del acuerdo de La Habana fueron escamoteados desde el momento de la firma. Y ahora Iván Duque, el sucesor del asesino del comandante ‘Alfonso Cano’, asegura sin inmutarse que lo que él no firmó, no lo obliga”, dijo Jesús Santrich.

Explicó que los cambios que busca la guerrilla o se dan mediante un diálogo o serán conquistados mediante rebelión.

Santrich, un prófugo de la justicia

Seuxis Pausias Hernández Solarte, es el verdadero nombre de Jesús Santrich, quien es guerrillero y militante de la FARC.

Jesús Santrich se encuentra prófugo de la justicia colombiana. Foto: Difusión.

En la actualidad está prófugo de la justicia, ya que en abril de 2018 fue acusado de narcotráfico por un juzgado en Nueva York.

Santrich es acusado de delinquir desde junio de 2017, seis meses después del acuerdo final de paz del 1 de diciembre de 2016.

El pasado 29 de mayo de 2019, la Corte Suprema de Justicia ordenó su liberación basándose en que a pesar de no haberse posesionado como senador gozaba de dicho fuero y en que los funcionarios que lo aprehendieron en su momento no estaban facultados para hacerlo.

Es de recordar que Santrich, estuvo envuelto en un escándalo, cuando fue difundido un video en donde se ve al líder guerrillero negociando con presuntos delincuentes para llevar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos en época se estaba firmando el acuerdo de paz entre el grupo guerrillero y el gobierno de Colombia.