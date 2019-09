Encuentran el auto de medallista olímpica desaparecida en España [VIDEO]

El auto de la esquiadora Blanca Fernández Ochoa fue encontrado en un estacionamiento en Madrid, informó la policía local. Fernández, quien fue la primera mujer española en ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno, lleva desaparecida una semana.

De acuerdo con El País, el auto negro Mercedes Clase A de la deportista fue hallado en un estacionamiento de las afueras de Cercedilla, un pueblo ubicado al noreste de Madrid. No obstante, de momento no hay ningún rastro de la mujer de 56 años pese al indicio.

Extraña desaparición

El 23 de agosto pasado, Blanca Fernández Ochoa comunicó a su hija, Olivia Fresneda, que iría a realizar senderismo por unos días al norte de España. Se subió a su auto y se marchó.

Todo ello no era nada raro para la familia, ya que la medallista olímpica solía salir a caminar sola de vez en cuando. No obstante, algo alertó a su hija. Blanca Fernández dejó su móvil, cosa que no solía hacer, según sus allegados.

Fue entonces que Olivia decide hacer una denuncia por desaparición ante la Guardia Civil de Las Rozas. El caso fue derivado luego a la Policía Nacional española, quien informó del caso al público el 30 de agosto.

Por el momento lo único que se sabe gracias a las investigaciones es que no se han detectado movimientos en las tarjetas de crédito de la deportista desde su desaparición.

Blanca, la primera medallista olímpica en España

Fernández Ochoa nació en Madrid en 1963. Participó en el cuatro Juegos Olímpicos de Invierno, entre 1980 y 1992, lo cual le permitió hacer historia en España al convertirse en la primera mujer en obtener la medalla.

No obstante, en una entrevista del 2014 otorgada a El País, la deportista reveló que en realidad le gusta el golf, pero terminó “quemada con el esquí”.