Reino Unido: Miles de personas salieron a las calles a protestar contra la suspensión del parlamento británico

Casi nunca la llegada de un nuevo primer ministro, en el Reino Unido, había causado un enorme recelo a la ciudadanía como a los políticos británicos. Pero desde que Boris Johnson reemplazó a Theresa May, el Brexit ha tomado una connotación distinta en las Islas británicas y ha convocado a diversas manifestaciones en contra de esta medida.

Este sábado, miles de personas salieron a las calles en más de 30 ciudades de todo el bloque para mostrar su disconformidad contra Johnson, luego de que este haya suspendido el parlamento británico por un espacio de 5 semanas, justo en días previos al Brexit.

Metrópolis como Edimburgo (Escocia), Belfast (Irlanda del Norte) o Manchester en Inglaterra se sumaron a las protestas bajo el eslogan “Paren el golpe de Estado”. Las movilizaciones fueron impulsadas por el colectivo antibrexit “Another Europe is Possible” y llegaron hasta la residencia del primer ministro británico, en donde un grupo de personas propinaban frases como “¡Boris Johnson, vergüenza!”, mientras otras flameaban banderas de la Unión Europea.

Sin embargo, durante la concentración en Londres, apareció un grupo de hombres (a favor del Brexit) con las cabezas rapadas y adornadas con la bandera nacional arengando: “¿Qué queremos? ¡El Brexit! ¿Cuándo lo queremos? ¡Ahora!”. Horas más tarde, la policía local informó incidencias de enfrentamientos entre ambos bandos (Anti y proBrexit) en distintos puntos de la ciudad londinense.

No da su brazo a torcer

Boris Johnson, líder del partido Conservador y primer ministro del Reino Unido desde julio pasado, declaró para un medio local que no tiene sentido seguir con esto (Brexit), y que, si no se llega a un acuerdo con la Unión Europea, se irán de todas maneras el próximo 31 de octubre.

Asimismo, el ministro de Finanzas británico, Sajid Javid, salió a respaldar la decisión de Johnson afirmando que esta es una medida “justa”, y permitirá al Ejecutivo pensar en las prioridades de la gente.

Por otro lado, el colectivo “Another Europe is Possible” hizo un llamado a todos los ciudadanos que estén en contra de la salida de su nación de la Unión Europea, a machar desde este lunes (y los próximos días) en todas las ciudades del Reino Unido para mostrar su rechazo ante esta medida.