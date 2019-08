Estados Unidos: La marcha del “orgullo heterosexual” en Boston ha generado polémica entre los ciudadanos

“Tolerancia para todos, no solo para la comunidad LGBTQ” o "Los heterosexuales son una mayoría oprimida. Lucharemos por el derecho de los heterosexuales de todo el mundo a expresar su orgullo sin temor a ser juzgados u odiados”, son algunas de las polémicas frases que John Hugo, presidente de “Super Happy Fun America”, ha declarado tras dar a conocer la realización de la marcha del “orgullo heterosexual” para este este 31 de agosto en Boston, Estados Unidos.

Este evento ha generado más de una molestia y vergüenza entres las autoridades del estado de Boston. Por ello, que el alcalde de la ciudad Marty Walsh, se vio en la obligación de aceptar el desfile argumentando que “No podemos rechazar una autorización basada en los valores de una organización”, además “En cualquier caso, nuestros valores no cambiarán”. La ciudad tiene una historia especial con la comunidad LGBTQ y siempre ha sido considerada, como San Francisco, como refugio para los homosexuales”, agregó Walsh.

Por otro lado, tras una rueda de prensa del colectivo Super Happy Fun, afirmaron que el desfile no busca ir en contra del “Orgullo Gay”, ni burlarse de él. Según las palabras del presidente de la organización declaró que ellos no odian a nadie, pero sí desean tener su propia celebración al igual que los demás. Asimismo, el alcalde de Boston confirmó que no asistirá a la movilización y rechazó colgar la bandera del orgullo heterosexual en el Ayuntamiento.

El cercano vínculo entre supremacistas y los organizadores del evento

Según investigaciones de la web británica The Independent, John Hugo, Mark Sahady y Chris Bartley (organizadores de la marcha del orgullo heterosexual) tendrían vínculos cercanos con la extrema derecha y los movimientos nacionalistas estadounidenses. Tanto Sahady como Bartley están ligados con el grupo ultraconservador Resist Marxism, conocidos por mantener nexos con organizaciones de supremacía blanca.