Taxista intenta fugarse a pesar de tener un cepo instalado

Un taxista en Colombia intentó huir con un cepo instalado en las llantas traseras de su carro que había sido colocado por un policía de tránsito, al percatarse que el vehículo había sido estacionado sobre una vereda.

A pesar de que el objeto para inmovilizar ruedas impedía que el auto pudiera avanzar, el conductor, al percatarse de que sería increpado por la policía, encendió su vehículo y aceleró, afectando el asfalto.

Según relató uno de los agentes que lo intervino, cuando colocaron el artefacto en la llanta trasera izquierda, el taxista no se encontraba con el vehículo, sino que había ingresado a un casino. Al momento de salir y al notar que su unidad había sido intervenida intentó darse a la fuga.

En el video que fue registrado por las autoridades colombianas se observa al vehículo avanzar con dificultades y a una mínima velocidad. “Intentó irse, pero apenas anduvo como 30 metros y el carro se le frenó”, declaró el agente de tránsito.

Trascendió que una vez que fue intervenido, el sujeto tuvo que presentar sus documentos, encontrándose en dificultades por no tener sus papeles en regla. "Al ver que no podía evadirse, se bajó y presentó los documentos; tenía vencida la licencia de conducción, por lo que se le inmovilizó el carro. Debido a que intentó huir, como quedó registrado en el video, no tiene derecho a descuentos”, afirmó el efectivo.

En Colombia la ley señala que el cepo es un instrumento válido para sancionar a los conductores cuyos vehículos se encuentren estacionados irregularmente en zonas prohibidas, bloqueando alguna vía pública o abandonados en áreas destinadas al espacio público.