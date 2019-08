Barbie Día de Muertos, la muñeca que rinde homenaje a cultura mexicana [FOTOS]

La empresa Mattel rinde homenaje a la cultura mexicana con su nueva muñeca Barbie en edición especial por el Día de Muertos, festividad que se conmemora el 1 y 2 de noviembre.

En esta versión, la apariencia de Barbie cambia y viste como una persona natural de México lista para celebrar a la muerte. La edición especial ya está en preventa en el sitio web oficial y estará disponible en tiendas a partir del 12 de setiembre.

PUEDES VER: Mattel presenta muñecas Barbie inspiradas en personajes de Star Wars

¿Qué hace especial a esta muñeca? La Barbie de Día de Muertos tiene un traje de ‘Catrina’ y trenzas coronadas con flor de cepasúchil, además de mariposas monarcas, especies endémicas de México.

Barbie Día de Muertos estará disponible en tiendas físicas desde el 12 de setiembre. Foto: Mattel

El juguete, uno de los más emblemáticos de Mattel, también tendrá la cara pintada como una calavera estilo mexicana: pálida, ojos y nariz negras, además de otros detalles.

Barbie Día de Muertos tendrá el rostro como una 'Catrina'. Foto: Mattel

Las flores que decoran el vestido de la Barbie de Día de Muertos son típicas de la región e incluyen calaveras. En la parte final, la prenda cae con amplitud y encima tiene tul negro; sin embargo, solo le faltaría un sombrero de ala ancha con flores y plumas para ser una Garbancera, tal como se le conocen a las Catrinas en México.

¿Qué son las Catrinas?

En la cultura mexicana, es un personaje llamado ‘la calavera Garbancera’, creada por José Guadalupe Posada y que, en un principio, solo era un esqueleto desnudo con solo un sombrero; sin embargo, el muralista Diego Rivera la llamó ‘Catrina’ y le adjudicó la apariencia actual que se ve en la obra “Sueño de una tarde dominica en la Alameda Central”.

“Sueño de una tarde dominica en la Alameda Central” (Diego Rivera)

La Catrina es una imagen creada a partir de escritos que, a modo de satira, reflejaba a las mujeres ricas de finales del siglo XIX. La miseria, los errores políticos y la hipocresía de una sociedad inmersa en la aristocracia, se mezclan en esta figura.

No es la primera vez que Mattel lanza una muñeca inspirada en la cultura mexicana. El año pasado, utilizó la imagen de Frida Kahlo y la imagen de la golfista Lorena Ochoa; no obstante, la compañía no logró vender la figura de la pintora, cuya comercialización fue prohibida por un juez.

El pasado 9 de abril de 2018 se emitió una resolución para impedir cualquier acto comercial con la imagen de Frida Kahlo debido a que la bisnieta de la mexicana indicó que el juguete no tenía las características de su tía y por ello, no permitirían su venta.