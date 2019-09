Nacho Vidal cuenta su verdad. Tras tres meses sin brindar declaraciones sobre los rumores que indicaban que había dado positivo en el test de VIH, habló sobre su actual estado de salud. El actor de cine para adultos contó los detalles de la dura prueba que está pasando.

Su canal de YouTube fue el medio donde, con una faz seria, Nacho Vidal contó su verdad. El actor de cine para adultos detalla que justo cuando terminaba de grabar un video con siete mujeres, los médicos lo tumbaron con la noticia: positivo en un test de VIH.

Y en tiempos de internet, la noticia sobre Nacho Vidal corrió como agua en el río. “Es un trabajo en el que te juegas la vida cada vez que te acuestas con una persona que viene con un test. Nosotros nos hacemos uno cada 15 días”, explica el afamado actor de cine para adultos.

Nacho Vidal. Foto: difusión.

“Yo tenía el test correcto, trabajé con siete chicas, pero me tenía que hacer otro porque iba a grabar en Colombia y quería tener un test fresco. Mi sorpresa fue que el último día, cuando termino la escena con la última chica, me llaman de mi oficina y me dicen ‘Nacho, hemos recibido el test que te hiciste el otro día, pero hay una cosa que no está bien, que te sale positivo de VIH’”, completa Nacho Vidal.

Una orden a su secretaria para que le envíe un mensaje a todas las chicas con las que había filmado y había tenido contacto fue lo primero que hizo Nacho Vidal. “A Nacho le ha salido positivo de VIH, por favor dejad de trabajar, haceros el test, entrad en cuarentena, hasta que sepáis que estás bien”, rezaba la misiva. “En el mismo momento que yo recibí la llamada, el mensaje fue mandado a esas siete personas”, narra el actor de cine para adultos en su video de YouTube.

A pesar de que pudo tratarse de un falso positivo, todos pensaron que Nacho Vidal tenía SIDA, hasta su hijo. “Me dejó un mensaje llorando diciendo ‘papá no quiero que te mueras'”, dice el español acongojado. En aras de callar a quienes no le creen, el artista del cine para adultos adelanta que se someterá en directo a una prueba para demostrar que no tiene VIH. “Pondré unas imágenes sacándome sangre en directo para que vosotros veáis que Nacho Vidal, por mucho que os duela, no tiene SIDA”.

Los embates de las redes sociales

Las redes dinamitaron a Nacho Vidal. “Muérete”, le decían, cuenta el actor. “Es muy fuerte. Hay gente de esta industria que ha sufrido este acoso y ha llegado a suicidarse. Y si yo no fuese tan fuerte como soy, posiblemente me hubiese suicidado”, sentencia el actor.

Ignacio Jordá González ha protagonizado más de 600 películas del cine para adultos y ha dirigido 140 films.

A los 21 años se inició en la pornografía en la ciudad de Barcelona, España, cuando asistía a espectáculos de este tipo, junto a su novia, Sara Bernat, para que ella dejara la prostitución.

Fue cuando Vidal conoce a José María Ponce y lo introdujo al mundo pornográfico. Más tarde pasó a ser el favorito de Rocco Siffredi (director, productor y actor de la industria porno), quien lo lleva a Hollywood en el año 1998.

Nacho Vidal tuvo una larga relación con la actriz porno Jazmine Rose. Además se comprometió con la otra actriz Belladonna, peor no llegaron a casarse y tuvo una hija con la actriz venezolana Rosa Castro Camacho.

Nacho Vidal anuncia más videos en YouTube

El video de YouTube en el que Nacho Vidal habla sobre su salud no será el único. Según la descripción del clip, este es el primero de tres en los que el actor de cine para adultos dará a conocer más datos acerca de la prueba que lo sindica como VIH positivo.

Ignacio Jordá González cuenta lo ocurrido. Foto: captura de video.

“Por primera vez, salido de mi boca, toda la verdad sobre el rumor del VIH. La primera de tres entregas”, se lee en el canal de Nacho Vidal en YouTube.

¿Cuántas películas ha protagonizado Nacho Vidal en su carrera?

Ignacio Jordà González, de 45 años, más conocido como Nacho Vidal tiene un larga trayectoria en el rubro del cine para adultos. Comenzó su carrera cuando tenía 21 en Barcelona, España.

Según informaciones, el actor ha protagonizado 600 películas y ha dirigido 140, ya que también se desempeña como director y productor de esta industria.