Nacho Vidal toca fondo sobre el VIH: “Si no fuera tan fuerte, me hubiera suicidado” [VIDEO]

Nacho Vidal terminó con su silencio. Luego de meses de permanecer en un mutismo sepulcral sobre los rumores de que el actor de cine para adultos había dado positivo en el test de VIH, el español habló de los momentos difíciles que ha pasado y revela cuál es su actual estado de salud.

Su canal de YouTube fue el medio donde, con una faz seria, Nacho Vidal contó su verdad. El actor de cine para adultos detalla que justo cuando terminaba de grabar un video con siete mujeres, los médicos lo tumbaron con la noticia: positivo en un test de VIH.

Y en tiempos de internet, la noticia sobre Nacho Vidal corrió como agua en el río. “Es un trabajo en el que te juegas la vida cada vez que te acuestas con una persona que viene con un test. Nosotros nos hacemos uno cada 15 días”, explica el afamado actor de cine para adultos.

“Yo tenía el test correcto, trabajé con siete chicas, pero me tenía que hacer otro porque iba a grabar en Colombia y quería tener un test fresco. Mi sorpresa fue que el último día, cuando termino la escena con la última chica, me llaman de mi oficina y me dicen ‘Nacho, hemos recibido el test que te hiciste el otro día, pero hay una cosa que no está bien, que te sale positivo de VIH’”, completa Nacho Vidal.

Una orden a su secretaria para que le envíe un mensaje a todas las chicas con las que había filmado y había tenido contacto fue lo primero que hizo Nacho Vidal. “A Nacho le ha salido positivo de VIH, por favor dejad de trabajar, haceros el test, entrad en cuarentena, hasta que sepáis que estás bien”, rezaba la misiva. “En el mismo momento que yo recibí la llamada, el mensaje fue mandado a esas siete personas”, narra el actor de cine para adultos en su video de YouTube.

A pesar de que pudo tratarse de un falso positivo, todos pensaron que Nacho Vidal tenía SIDA, hasta su hijo. “Me dejó un mensaje llorando diciendo ‘papá no quiero que te mueras'”, dice el español acongojado. En aras de callar a quienes no le creen, el artista del cine para adultos adelanta que se someterá en directo a una prueba para demostrar que no tiene VIH. “Pondré unas imágenes sacándome sangre en directo para que vosotros veáis que Nacho Vidal, por mucho que os duela, no tiene SIDA”.

Los embates de las redes sociales

Las redes dinamitaron a Nacho Vidal. “Muérete”, le decían, cuenta el actor. “Es muy fuerte. Hay gente de esta industria que ha sufrido este acoso y ha llegado a suicidarse. Y si yo no fuese tan fuerte como soy, posiblemente me hubiese suicidado”, sentencia el actor.