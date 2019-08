Incendian parroquia y queman imagen de Cristo crucificado

Indignación ha causado para la población católica del estado mexicano de Veracruz el conocer que la parroquia de San José fue atacada e incendiada por segunda vez en este año, generando graves daños a las esculturas y figuras que se encontraban en su interior.

El que se llevó la peor parte fue una imagen de un Cristo crucificado, de aproximadamente 4 metros de altura, que fue alcanzado por el fuego. Además, también se afectaron la zona del sagrario, dos bancas y algunas de las ventanas del recinto, preció un medio local.

Trascendió que el incendio ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada, cuando el párroco que regenta la capilla se encontraba fuera de la ciudad. Precisamente, la autoridad eclesiástica se pronunció sobre el hecho y lo calificó como un ataque de odio.

“Se trata del segundo ataque de odio contra la iglesia, porque no fue robo, no fue asalto, no fue un ataque contra mí, fue contra la estructura del templo", señaló el padre José Juan Conde Gonzalez al periódico Luz de Luz.

De esta forma, descartó que se haya tratado de un robo, pues encontró las alcancías donde guardaba el dinero. “Le fue prendido fuego al Cristo y volvieron a incendiar la zona donde se encuentra el sagrario. Quisieron incendiar la totalidad de bancas, el portón. Todo lo que se podían robar está en su lugar", puntualizó.

Finalmente, lamentó este accionar y pidió que se hallen a los responsables, a pesar de que hasta la fecha no hay indicios que apunten a un culpable. "Tampoco hay mensajes, anónimos, algo que pueda darnos pistas o algo más que nos lleve a la explicación del ataque”, añadió.

Se supo que el clérigo ya presentó la denuncia formal ante las autoridades.