Extranjero se lanzó de un puente cuando intentaba llegar a la capital de Ecuador

El Universo de Ecuador informó que un ciudadano venezolano se suicidó desde el puente de Zámbiza, ubicado en la autopista internacional Simón Bolívar.

José Gregorio Araque Burgos de 27 años caminaba junto a cinco venezolanos que intentaban a llegar a Quito, capital de Ecuador. El fallecido se adelantó unos metros, se detuvo y se lanzó; dijo un primo que lo acompañaba.

Luego del suicidio llegaron los bomberos de Ecuador, quienes comprobaron que Araque había muerto, por lo que se inició el rescate del cuerpo, para realizarle la autopsia y comenzar con los trámites legales.

El familiar de Araque agregó que el joven decidió lanzarse del puente porque tenía problemas depresivos desde Venezuela.

“Él venía muy deprimido pero nunca me imaginé que iba a atentar contra su vida. Yo vine a Ecuador por él, porque él ya estaba aquí”, dijo José Bracho.

Araque había contado que su objetivo era llegar a Guayaquil, en donde tenía una fuente de trabajo, pero su objetivo final era llegar a Perú.

La noche del 25 de agosto Ecuador comenzó a exigir una visa humanitaria a los ciudadanos venezolanos que quieran entrar al país.

Un día antes de comenzar a cumplirse esta norma, 13 100 venezolanos ingresaron a Ecuador.

El Ministerio de Gobierno (Interior) de Ecuador dijo a EFE que la gran mayoría de ciudadanos venezolanos ingresó al país a través del paso fronterizo de Rumichaca, situado en el norte del callejón andino del país. Por allí entraron en total con 11 013 migrantes.

El resto lo hizo por el puente fronterizo de San Miguel, situado en la frontera amazónica con Colombia, por donde lo hicieron 1294 migrantes, y por el de Huaquillas, en la frontera con Perú, que dio acceso a 803, según las cifras del Ministerio.

“La visa vale en Ecuador 50 dólares, pero déjame decirte, no te quitan 50, te van a quitar 150, 200, 300 dólares que no tenemos. No tenemos ni para comprar la comida", dijo Oscarina del Río, de la ciudad de Valencia, centro de Venezuela.

NUESTRA DIASPORA SUFRE

Venezolanos cantan el Himno Nacional para pedir a las autoridades dejarlos ingresar a Ecuador Nuestros hermanos venezolanos se han convertido en seres sin Patria que abandonaron tierras🇻🇪obligados para poder Sobrevivir al Genocidio de Maduro pic.twitter.com/WLUccXBbU1 — Sol Rojas (@sol651) August 29, 2019

“Como muchos jóvenes venezolanos en busca de un mejor futuro estamos acá para demostrar la verdad de Venezuela, estamos pasando por un momento trágico en nuestro país, hay que decir la verdad, nuestra gente se nos está muriendo de hambre", dijo Rony Muñoz.