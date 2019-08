Madre de la niña abusada por Jonathan Fabbro: “Lo amábamos, era muy querido en la familia” [VIDEO]

La justicia argentina determinó que el exfutbolista Jonathan Fabbro cumpla 14 años en prisión por haber abusado sexualmente de su ahijada en reiteradas ocasiones.

La familia de la víctima estuvo presente durante la lectura de la sentencia del novio de Larissa Riquelme. Cuando el juez terminó su lectura, Jesica y Agustín, madres y hermano de la menor, se abrazaron y lloraron por el fallo favorable hacia la niña.

A la salida de la Tribunal Oral Criminal Nº 12 en Buenos Aires, Jesica declaró sentirse tranquila pero no satisfecha con el veredicto. Inicialmente habían pedido 24 años de cárcel para el exjugador de Boca Juniors.

“Esto es muy duro para toda la familia porque es algo que no debería ser concebido. Acá no hay alegría, solo tranquilidad para mi hija y mucha tristeza porque ella no merecía lo que le hicieron, pero la justicia argentina llega”, dijo.

La menor fue abusada sexualmente por Jonathan Fabbro desde los seis hasta los once años de edad. La madre comentó que la niña también sufrió por el futuro de su ‘tío Fabbro’: “Siempre su gran miedo fue lo que le pase a él porque lo amábamos, era una persona muy querida para la familia”, agregó.

Jesica indicó que acompañaría a la niña para que trate de superar lo vivido. Mientras tanto, su hermano Agustín dijo que sintió miedo al descubrir los mensajes que le enviaba el exfutbolista a su hermana. “Él era un ídolo para mí”, señaló.

El exjugador continuará recluido en el pabellón de agresores sexuales del penal Marcos Paz en Buenos Aires. Su pena vencerá el 19 de diciembre de 2031.