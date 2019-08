Joven quemó vivo a un perro y ahora es condenado a 5 años de cárcel

El último miércoles, Jyahshua A. Hill, de Virginia (Estados Unidos), fue sentenciado a pasar cinco años de prisión efectiva por la muerte de 'Tommie’, un perro de raza pitbull al cual quemó vivo. Otro macabro caso de maltrato animal.

El joven de 20 años había atado al pitbull a una cerca, lo cubrió con combustible y le prendió fuego.

Según The New York Times, el perro fue hallado en un parque de Virginia y, aún con vida, fue recogido por el Richmond Animal Care and Control, que lo llamó ‘Tommie’. Después de encontrarlo, comenzaron la batalla legal contra Jyahshua.

La organización compartió una fotografía en la que ‘Tommie’ aparece cubierto con vendas y yesos junto con un animal de peluche. A pesar de los esfuerzos de los veterinarios, el pitbull murió tras dos semanas en cuidados intensivos, según el medio.

Después de que el caso se difundiera en redes sociales y diversos medios en febrero de este año, un gran número de personas expresó su indignación. Además, empezaron a hacer donaciones por miles de dólares dirigidas al refugio donde se encontraba el can.

Ahora Jyahshua tiene prohibido poseer animales de por vida, según informó el departamento de policía.