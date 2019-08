Denuncian que menores fueron a recoger casacas de promoción y terminaron en ropa interior

Unas adolescentes entre 15 y 17 años de un colegio femenino en Cali, Colombia, pidieron fueron citadas el pasado fin de semana para asistir a recoger sus chaquetas de ‘prom’, para lo cual recibieron el permiso de sus padres. Pero en realidad se trataba un ‘pool party’, el cual organizó una empresa fabricante de las prendas.

Según los testimonios de las jóvenes, al llegar al lugar las invitaron a participar de la ‘pool party’, aunque no les entregaron trajes de baño, sino ropa interior. Las imágenes de las muchachas ya circulan en las redes sociales, lo cual ha generado la indignación de los padres de familia.

“Mi hija de 16 años me dijo que era la fiesta de las chaquetas y la dejé ir. Pero luego, vi unas fotos y ella aparecía supuestamente con un vestido de baño. Cuando la recogí y le pregunté, me dijo que les habían entregado un top y una tanga. Cuando me la mostró, vi que no era ningún vestido de baño sino ropa interior”, dijo la madre de una joven al medio local ‘Tu Barco’.

Otra madre de familia, se mostró preocupada por no saber a dónde van las fotos que le tomaron a su hija en ropa interior o para qué las quieren utilizar. Ella aseguró que la menor le dijo que los “representantes de la empresa” de chaquetas les habrían entregado las prendas y sugerido, supuestamente, que las lucieran y posaran para unas fotos.

“Algunos padres ven eso como normal, que yo no debería armar tanto escándalo. Pero el fotógrafo del evento le tomó fotos a mi hija, ¿a dónde van a parar esas fotos?”, señaló la mujer a la emisora Blu Radio.

Como las dos mujeres coinciden en que, según sus hijas, la fábrica de chaquetas habría ideado este desfile en ropa interior para hacerse publicidad, la mencionada emisora se contactó con ‘Twins chaquetas prom’, y la respuesta fue que las imágenes que compartieron en sus redes eran de modelos contratadas para el evento. También, que lo único que hicieron fue “repostear” las publicaciones que compartieron los menores.

La denuncia de los padres está en manos de la secretaria de Educación de Cali, Luz Elena Azcárate, que dijo en la cadena radial que aunque rechaza este tipo de actos cree, “con respeto, que lo que hagan los niños por fuera de la institución ya es responsabilidad de los padres”.