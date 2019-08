Delfín bebé muere en parque acuático al ser obligado a trabajar en show [VIDEO]

Un presunto caso de maltrato animal indigna a los habitantes de Bulgaria, luego que un delfín de nueve días de nacido muriera durante una presentación en un parque acuático.

Ocurrió en el parque acuático Varna Dolphinarium en Bulgaria, lugar en el que los visitantes miraban los trucos que realizaban los animales; sin embargo, repentinamente, personal del recinto los obligó a abandonar el delfinario sin explicación alguna.

De acuerdo al periódico inglés The Sun, la muerte del pequeño delfín no está clara; no obstante, los críticos indican que se trataría de un caso de maltrato animal debido a que lo habrían obligado a trabajar demasiado.

El ritmo de trabajo de los animales en el delfinario es de 4 presentaciones al día, una exigencia demasiado alta tomando en cuenta que el pequeño mamífero tenía poco más de una semana de vida.

Sobre la muerte del delfín bebé, el personal del centro acuático ubicado en Bulgaria negó las acusaciones y señaló ante medios locales que el animal no murió frente al público.

El biólogo Tsvetan Stanev, quien trabaja en el delfinario Varna Dolphinarium, señaló que la madre y el pequeño cetáceo fueron separados de los otros animales desde que la cría nació

“No se puede tener a la madre y su cría como parte de un show. Un bebé delfín presentándose a nueve días de su nacimiento, ¡eso nunca ha pasado en este delfinario!“, aseguró.

No es la primera vez que el parque acuático es acusado de maltrato animal. Según Yavor Gechev, miembro de la organización protectora ‘Cuatro patas’ señaló que cinco delfines y una foca fallecieron en los últimos años, cifra mayor a la registrada en otros centros marinos.

De acuerdo a las estadística, los delfines que nacen en cautiverio tienen una tasa de mortalidad más alta que la de aquellos en libertad, pues entre 50 y 75 % mueren durante el primer año.