Fuerte sismo de 4.3 grados sacude la región central de Venezuela

La noche de este martes un sismo de 4.3 grados sacudió el municipio Guacara, ubicado en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, región central de Venezuela, así lo informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

A través de la red social de Twitter, usuarios reportaron el temblor en Venezuela y aseguraron que el movimiento telúrico también se sintió en la ciudad de Caracas y en Maracay, estado Aragua.

El temblor en Venezuela ocurrió a las 9:35 de la noche (hora local) a 12 kilómetros del noroeste de Valencia, con una profundidad de 4,9 kilómetros.

#Sismo:2019/08/27 21:35 (HLV), Mag. 4.3 Mw, a 12 Km al noroeste de Valencia (10.283 N,68.029 W), prof. 4,9 km. Conoce más de este evento visitando: https://t.co/fI8gVCxMQR pic.twitter.com/MNswF7wL5b — Funvisis (@FUNVISIS) August 28, 2019

En la red social de Twitter, se observa se que vecinos de la ciudad de Valencia desalojaron sus edificios con motivo de precaución.

[#AHORA] Vecinos de Los Colorados en Valencia desalojan sus edificios tras #temblor de este martes pic.twitter.com/GnqKW4HZCO — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) August 28, 2019

Según Funvisis el último temblor en Venezuela sucedió el ciudad de Barquisimeto el pasado sábado de agosto con una magnitud de 4.2 grados y una profundidad de 5 kilómetros.

Por otro lado, una joven de nombre María Gabriela (@BriellaMusic), cantaba If I Ain’t Got You de Alicia Keys cuando corrió hacia la sala de su casa por el temblor en Venezuela.

Funvisis recomienda mantener la calma ante un hecho de esta naturaleza en Venezuela. Además de ello, exhorta a la población a promover la cultura sísmica con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de nuestras edificaciones y estructuras, ya que los sismos son eventos que se producen sin previo aviso, motivo por el cual hay que estar preparados para afrontarlos.