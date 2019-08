Estudiante quizo vengarse de profesor, tomó un cuchillo e intentó apuñalarlo frente a sus compañeros

Vía Facebook quedó registrado el momento en que un menor de edad se enfrenta por venganza a su profesor e intenta apuñalarlo mientras los mira con enfado y lo insulta fuertemente.

El hecho ocurrió en el patio del mismo colegio Francisco de Paula Santander, ubicado en la localidad de Bucaramanga, ante la mirada atónita de los demás escolares.

“Keiner no, Keiner cálmese, no lo haga, Keiner no, no”, es lo que se logra escuchar de la persona que pudo grabar el video que rápidamente de difundió a través de Facebook.

El profesor trataba de estar en posición de defensa y cuidarse del ataque del menor. Además, le pedía que se calmara.

Keiner, como se le llama al protagonista del video de Facebook, le pedía al docente que le repitiera todo aquello que le dijo cuando presuntamente lo golpeó un par de horas atrás.

Tras la publicación en Facebook de la grabación del video, La W, de Colombia, se contactó con las autoridades de la institución educativa Francisco de Paula Santander, en Bucaramanga.

Ana Jazmín Pardo, secretaria encargada de educación, explicó que el menor no volvió a clases desde aquel terrible episodio.

“Ese video es cierto, es una situación desafortunada, el niño se fue para su casa, regresó al colegio con esta arma blanca, y ya, pasó lo que pasó se ve en el video, los docentes contactaron a Policía de infancia y adolescencia de Colombia, se llevaron al estudiante, el menor no volvió al colegio", dijo la funcionaria.

Al ser consultada si es que se pudieron contactar con la mamá del menor, respondió que fue imposible. "Este caso quedó en manos de Policía de infancia y adolescencia, fue detenido, lo absolvieron pero no ha vuelto a la institución educativa”, finalizó.