Joven madre se enfrentó a delincuentes para impedir que se llevaran a su hijo

El amor de una madre lo puede todo. En Inglaterra, Amy-Leigh Hill, de 24 años, se enfrentó a tres delincuentes que la atacaron para robarse su automóvil, ya que dentro de ella estaba su hijito de tres años.

En el video se puede ver a Amy-Leigh Hill resistiendo los golpes de los tres matones, quienes estaban armados con unas palancas y llevaban el rostro tapado. La joven madre no se dejó amilanar al verse reducida y pese a que le exigían las llaves de su Audi, ella no flaqueó porque no quería que se llevaran a su bebé.

"Estaba diciendo ‘mi hijo está en el auto’ pero no estaban prestando atención. Hice todo lo posible para detenerlos. Actué por instinto’’, contó la agraviada tras la difusión de las imágenes en un medio local.

En los registros se aprecia el ataque que recibió Amy-Leigh Hill, quien explicó que a pesar de la insistencia de su acompañante para que ceda el carro, no lo iba a hacer porque quería proteger a su hijo.

Los delincuentes se vieron forzados a huir ante la defensa de la madre, quien fue golpeada de imprevisto y llevaba puesto un vestido y sandalias. El hecho aconteció hace un mes en Birmingham, pero las autoridades han puesto en circulación el video para dar con el paradero de los agresores.

Respecto a las consecuencias, la madre detalló que su pequeño ha quedado mal por la experiencia. “Estoy devastada, mi pequeño niño ha quedado traumatizado. Siempre pregunta dónde están los malos y habla de la policía’’, sentenció Hill.