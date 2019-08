“Él ama el sexo, ha tenido mil amantes”: la misógina respuesta del amigo íntimo del príncipe Andrew

La vida privada del príncipe Andrew, duque de York, se ha empezado a revelar, detalle a detalle, tras el suicidio de su amigo multimillonario Jeffrey Epstein, un traficante sexual pedófilo, en la cárcel de Manhattan (Estados Unidos).

Luego de que se difundieran imágenes donde se lo ve en la mansión de Jeffrey Epstein, uno de sus amigos íntimos ha hablado desde el anonimato.

PUEDES VER La Unión Europea se prepara para una guerra comercial con Estados Unidos si Trump impone aranceles

A lo largo de un testimonio lleno de misoginia, él afirmó a The Sun que el príncipe Andrew “ha tenido mil amantes, una en cada puerto”, pero “nunca han sido menores de edad”.

El diario asegura que el testigo tiene 59 años y conoce de cerca al duque de York. "No bebe, no fuma y no consume drogas, pero ama el sexo... es lo más importante en su vida”, añadió.

Apodado “Randy Andy”, “Air Miles Andy” o el "Playboy real”, en la comunidad diplomática británica al Jeffrey Epstein también se lo conocía como “Su Alteza Bufón”.

Tercer hijo de la Reina, ahora de 59 años, ha tenido una reputación de ser, si no del todo, la oveja negra de la familia real.

Príncipe Andrew, Duque de York. Foto: AFP.

Pero de todos sus errores y escándalos, sus vínculos con déspotas y fotos de paparazzi con mujeres en bikini, su relación con el financiero y pedófilo Jeffrey Epstein, de Estados Unidos, lo ha hundido del todo.

“Viajar por todo el mundo como embajador comercial del Reino Unido y para otros deberes reales le ha dado acceso a algunas mujeres hermosas y se ha aprovechado al máximo... un marinero con una niña en cada puerto", comentó uno de sus íntimos amigos a The Sun.

Aunque el príncipe Andrew fue fotografiado junto a la presunta “esclava sexual”, Virginia Roberts, cuando ella tenía 17 años, ha negado las acusaciones de abuso e insiste en que “no le gustan las chicas jóvenes”.

Su amigo íntimo confirmó esta versión.

“Tiene buen ojo para una mujer bonita y si sumaras todas sus novias y enlaces a lo largo de los años, llegaría a más de mil. Pero al duque no le gustan las adolescentes y ¿por qué lo haría? Las mujeres más bellas del mundo lo encuentran atractivo y divertido", comentó. "Sin querer ser trivial, solo tiene relaciones sexuales directas entre adultas que consienten”.

El príncipe Andrew está de vacaciones en España con su exesposa Sarah Ferguson (59), mientras el Palacio de Buckingham lucha por limpiar su nombre.

“El duque de York se ha horrorizado por los recientes informes de los presuntos crímenes de Jeffrey Epstein", afirmó Palacio en un comunicado.

PUEDES VER Niña de 8 años muere en un nuevo tiroteo en Estados Unidos

"Su Alteza Real deplora la explotación de cualquier ser humano y la sugerencia de que toleraría, participaría o alentaría tal comportamiento es aborrecible".

El encuentro entre el príncipe Andrew y Epstein fue detallado en correos electrónicos entre el agente literario John Brockman y el escritor Evgeny Morozov.

Brockman dijo que ocurrió cuando visitó a Jeffrey Epstein, quien se suicidó mientras esperaba el juicio por tráfico sexual de niños, en su casa de Manhattan, Estados Unidos.

En los correos electrónicos de septiembre de 2013, dijo que entró y encontró a un hombre británico con traje y frenillos y “recibiendo masajes en los pies de dos jóvenes rusas bien vestidas”.