Exsuegra lo insultó por redes sociales y ahora deberá indemnizarlo

No todos tienen finales felices. En Córdoba, Argentina, un hombre vivió un martirio tras divorciarse de la madre de su hijo y ganarle un juicio en reclamo de diversos bienes, como la custodia del pequeño de ocho años, y soportar los insultos por Facebook e Instagram de su exsuegra.

S. Daniel Alberto detalló a las autoridades cómo estos mensajes afectaron su reputación como CEO de una compañía de asesoramiento online, y no cesó hasta poner las cosas en orden.

PUEDES VER Capturan a mujer que tiró a su bebé recién nacido a una letrina

Las publicaciones de la señora, identificada con las siglas C.B.M, tildaban al papá de su nieto como un vividor y estafador. “La persona más hija de p… Quitarle a su hijito de 8 años los bienes que compró con su mamá? Y los de (la empresa) qué cagó… Nunca les pago ni a su suegro ni cuñado sólo a las putitas”, posteó en Facebook la acusada, el 16 de marzo a las 4:27 de la madrugada.

Daniel Alberto llevó los mensajes a la justicia y tras una serie de evaluaciones, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, decretó que la mujer pague 30.000 pesos (1837 soles) al agraviado, además de proceder a borrar los mensajes y publicar la sentencia en sus redes.

Cabe resaltar que, en primera instancia, las autoridades señalaron que el pago sea de 18.000 pesos (1102 soles) sin embargo, se evaluó que la señora actuó de manera consciente, premeditada y reiterada (tras replicarlo en Instagram).

Luego de la resolución, el ex yerno consideró que las disculpas brindadas no fueron sinceras ya que la señora no borró las publicaciones hasta que un juez se lo ordenó.