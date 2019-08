Mujer pide el divorcio a su esposo por ser “demasiado perfecto”

Una mujer presentó una insólita petición de divorcio ante los tribunales, alegando que su marido “nunca le gritó ni rechazó” y que era demasiado amable con ella. La joven buscaba de esta forma la anulación de su matrimonio.

El curioso caso de la pareja, de tan solo un año de casados, llamó la atención de los medios en Fyaira, uno de los siete territorios que conforman los Emiratos Árabes Unidos, quienes hicieron conocida la información.

Según el periódico local Khaleej Times, la mujer afirmó ante las autoridades estar molesta por “el amor y dedicación exagerado” que tiene su marido hacia ella, lo que no permite que en su matrimonio hayan disputas o peleas.

“Me ahoga con su extremo amor y afecto, incluso me ayuda a limpiar la casa sin que yo se lo pida. Añoro un día de disputas, pero esto parece imposible con mi esposo romántico que siempre me perdona y me colma de regalos”, aseguró la mujer.

Agregó que el hombre en ocasiones hasta cocina para ella y calificó la relación como un infierno, ya que necesita “una discusión real” y no “un matrimonio sin problemas y una vida llena de obediencia”.

Por su parte, el esposo se defendió alegando que no ha tenido actitudes negativas y que, por el contrario, siempre pone su mayor esfuerzo para “ser un marido perfecto”. Según dijo, inclusive se rompió una pierna debido a los ejercicios que realizaba por pedido de la mujer, quien no estaba de acuerdo con su peso.

Finalmente, el hombre pidió al tribunal que le brinden más tiempo para poder intentar “salvar su relación" y que su esposa retire la demanda. "No es justo juzgar un matrimonio por el primer año, debemos aprender de nuestros errores“, clamó.

Según trascendió, los encargados del caso favorecieron al esposo y ordenaron suspender el pedido de divorcio.