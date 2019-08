Intentan violar a periodista mexicana y policías le habrían golpeado al no creerle [VÍDEO]

Fue el peor día de su vida. Una periodista de México, quien había sido previamente víctima de un intento de violación, se acercó a la comisaría más cercana para poner la denuncia respectiva. Sin embargo, según cuenta la agraviada, los policías desestimaron su versión y, además, le propinaron ataques psicológicos y físicos en las fechas posteriores.

El hecho tuvo lugar en la ciudad de Morelia, Michoacán (México). La reportera de 34 años, Mitzy Yanet Torres, después de haber sufrido una tentativa de abuso sexual, tuvo la valentía de delatar a sus agresores a los agentes policiales de la localidad, pero éstos le negaron el apoyo y hasta insinuaron que estaba mintiendo.

A través de un vídeo colgado en las redes sociales, la reportera de CB Televisión (México), narró todos los detalles de lo sucedido. “En vez de apoyarme, me detuvieron, revictimizándome y me condujeron en una patrulla”, cuenta.

Al reportarles que era periodista de televisión, los policías, relata, “cuestionaron mi vestimenta, diciéndome que me creía muy influyente y que no me iba a servir”. Estos mismos efectivos le habían atizado diversos golpes en la cara, los mismos que después, “a pesar de todos los rastros visibles”, no fueron reportados en el informe del perito encargado del caso.

Mitzi Yanet Torres, de 34 años, es reportera en #Morelia, #Michoacán. El martes denunció intento de violación. La policía que acudió en su “ayuda” la agredió y detuvo sin motivo. El perito médico dijo que “no tenía golpes”, igual la jueza que vio su caso. Miren su rostro. #México pic.twitter.com/hbn56e4mbO — Verónica Calderón (@veronicalderon) August 21, 2019

El caso fue llevado a la corte y la juez la dejó salir antes de las 24 horas y, contra todo pronóstico, le impuso sanciones comunitarias. Mitzy Torres ha buscado apoyo a través de las redes sociales para que se investigue el supuesto maltrato.