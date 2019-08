El caso del científico que optó por vivir con un pulpo tras su divorcio [VIDEO]

No es muy común tener como mascota a un pulpo azul en plena sala. Sin embargo, David Scheel, maestro de biología marina en Alaska, tras separarse de su mujer, y su hija Laurel descubrieron en Heidi a la compañía ideal.

“The octopus in my house” es el nombre del documental producido por la BBC donde el molusco cefalópodo se lleva todas las atenciones, especialmente cuando parece ver la televisión, juega como un infante con los cubos Rubik y se escabulle entre los tubos del acuario-hogar.

Para Scheel, el espacio destinado a su pulpo no fue un problema, pues, según él, su expareja se llevó todos los muebles. Al comienzo, el animal mostraba su timidez; luego de diez días el panorama cambió: se comía todos los caracoles que le ofrecían en las meriendas.

La principal motivación del científico era saber cómo el aquel ser provisto de tentáculos podía interactuar con él y su hija de 16 años. ¿Serán tan solitarios e inteligentes?, se cuestionaban ambos familiares.

El profesor David Scheel luce feliz con un ejemplar del pulpo cyanea en mano | Foto: BBC | Passion Planet

“Teníamos una bonita rutina al levantarnos (...) Siempre disfrutaba mirándola durante unos minutos y nos dábamos los buenos días antes de salir para comenzar mi día”, acotó Scheel.

Asimismo, recordó el maravilloso instante en que el molusco se quedó quieto para apreciar el documental Blue Planet II de la BBC desde el acuario. “Cuando nos sentamos para ver la televisión Heidi se pone en la esquina cerca de la pantalla durante unos quince o veinte minutos antes de volver a su guarida”, dijo el jefe de familia.

Otra característica del pulpo adoptado es que cambia de color al mismo lapso que duerme. Además, le gusta cazar almejas y cangrejos vivos, así se observan sus instintos de cacería.

Semejante a un brillante acto final, la peculiar mascota de ocho extremidades crece hasta cinco veces su tamaño original, signo inequívoco de su etapa de madurez entre el primer año y el segundo. Lamentablemente, en ese trance, la muerte le ha llegado. Solo quedan las imborrables evocaciones.