ONG ambientalistas responden duramente a presidente Bolsonaro por acusaciones sobre incendio

Las ONG de carácter ambientalista de Brasil le respondieron severamente al presidente Jair Bolsonaro, luego de que este los responsabilizó de estar detrás del incendio en la Amazonía que ha devastado miles de hectáreas en estados como Rondonia, Acre y Mato Grosso.

Ellos consideraron estas acusaciones como irresponsables y hasta “paranoicas” que crean “divergencias estériles” basadas en cosas que no se ajustan a la realidad, según recogieron los medios locales.

“Puede haber, sí, y no estoy afirmando, una acción criminal de esos ‘oenegeros’ para llamar la atención contra mi persona, contra el Gobierno de Brasil, y esa es la guerra que nosotros enfrentamos”, declaró a periodistas Bolsonaro, cuyas agresivas políticas para la explotación comercial de la Amazonía han levantado polémicas.

Además, el presidente de Brasil agregó que hacen su mejor esfuerzo para que el incendio en la Amazonía no aumente. "Tomamos dinero de las ONG. De las transferencias del exterior, el 40% fue a las ONG. También terminamos con la transferencia de dinero público, para que estas personas le falta el dinero ", explicó.

Sin embargo, no pudo afirmar que hubiesen pruebas para corroborar que la culpa de los incendios forestales la tuvieran las ONG ambientalistas.

“Hay que entender una cosa, que no está escrita. No hay un plan para eso. Esto es hablar, la gente lo hace, tomar una decisión y un período”, puntualizó sobre el particular.

Por su parte, representantes de la ONG WWF Brasil lamentaron la actitud del presidente Jair Bolsonaro: “La prioridad del poder público es cuidar el patrimonio y no crear divergencias estériles que no se basen en la realidad”, dijo en un comunicado.

“Históricamente, en esta región [de la Amazonía], el uso del fuego está directamente relacionado con la deforestación, ya que es una de las técnicas de deforestación”, explicaron.

Paulo Addario, estratega forestal de Greenpeace, acusó al gobierno de tratar de criminalizar a las ONG.

"El estado no tiene la capacidad de actuar en todas partes, y parte de la sociedad civil asume la responsabilidad de hacerlo. Así que criminalizas esto como un deseo deliberado de desacreditar porque el presidente no cree en la organización social, piensa que es una cosa manipulado por la izquierda, por los comunistas ", dijo el ambientalista, citado por el periódico O Globo .