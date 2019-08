Hombre realiza comentarios homofóbicos y machistas en TV que indignan a las redes sociales

Un programa español se volvió tendencia en las redes sociales tras las declaraciones homofóbicas y machistas de uno de sus participantes. El hecho ocurrió ayer durante el reality show “First dates”, popular producción en la que dos personas solteras se conocen y tienen una cita juntos.

En esta ocasión la pareja conformada por Toni y Blanca protagonizó polémicas escenas debido a sus diferentes formas de pensar. Todo inició cuando el hombre, de 22 años, le dijo a Blanca que era un hombre celoso. “No me gusta que mi pareja vista provocativa porque no me gusta sentirme incómodo si la miran”, comentó.

“Si te pones un vestido yo no podría tolerarlo”, añadió el participante. En ese momento Blanca no dudó en tildarlo como machista. Toni le respondió que él no se consideraba así porque “limpia, friega y barre”. Blanca se quedó asombrada y le recrimino así: “¿Para ti una mujer es eso?”.

La concursante abandonó la cita con el hombre diciendo “Yo eso ya lo he vivido y no es lo que busco”. Las frases dichas por Toni fueron duramente criticadas en Twitter, donde el hashtag “#FirstDates21A” se volvió viral.

El participante también comentó que aborrece ver parejas LGBT besándose. "Unas lesbianas me da igual, pero veo a una pareja gay y no me gusta nada. A veces los he visto besándose delante de niños y pienso: ‘¿qué hacen?’. No podría tener un hijo gay”. Blanca le respondió: “Yo lo querría igual. Yo apoyo a todo el mundo”.

Al final del encuentro cada uno se fue por su lado. Tras ello Blanca declaró lo siguiente: “Piensa de una manera que no me parece nada correcta. Aunque él diga que no, es homófobo, machista, controlador y celoso. Te deseo, sobre todo, que pienses las cosas antes de decirlas y que hagas un reseteo”.

La mujer compartió en Instagram su experiencia en “First Dates”. “Muchísimas gracias por esta oportunidad. ¡No queremos machirulos! Por mi parte, mucho apoyo hacia el colectivo LGBT", escribió.