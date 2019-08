Joven se quedó sin trabajo y empezó a cortar el pelo en medio de una plaza

Un joven decidió hacerle frente a la crisis que vive su país y utilizar su pasión por la peluquería y barbería para ofrecer cortes en una plaza pública de argentina, por el costo de menos de dos dólares.

El protagonista de la historia se llama Andres, un joven que fue despedido en abril pasado. Ante el temor de no encontrar un nuevo trabajo, decidió buscar su propio sustento económico.

La historia del joven se hizo conocida en redes sociales, luego de que, provisto de tijeras, máquina de afeitar y hasta una silla, empezará a cortar el pelo a un precio económico, en medio de la Plaza Moreno, ubicado en la provincia argentina de La Plata, a todo aquel que pasaba por el lugar.

“Hago básicamente el trabajo que me gusta. Aparte, puedo ayudar a que la gente se vea un poco mejor. Así que no hay nada que me llene el corazón más que esto”, declaró Andrés a un medio local que lo visitó, para comprobar la cantidad de personas que se deban cita esperando un corte de pelo.

Por el servicio que ofrece cobra 100 pesos argentinos (1.83 dólares americanos), menos de tres veces lo que cuesta en una peluquería habitual, pero el peluquero afirma que en ocasiones viene gente sin plata e igual son atendidos. “El dinero no tiene que ser impedimento para verse mejor”, agregó.

El apoyo que ha tenido por parte del público y el boca a boca, le han servido para que pueda ser llamado para hacer trabajos particulares en casas. Según comentó, su idea es ahorrar dinero e iniciar un negocio que vincule su pasión por el corte.

“Mi empresa se llama ¿Quieres verte mejor? Con esa publicidad arranque y ahí empezaron a llamarme. Corto en casas también, pero mi idea es juntar la mayor cantidad de dinero posible para alquilar un local que este bien iluminado”, contó Andrés, quien sueña con poner un salón de belleza.