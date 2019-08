Trump: “Quiero armas en manos de personas mentalmente estables”

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el miércoles que todas las personas “mentalmente estables” deberían poder poseer fácilmente armas de fuego, luego de que se informara que abandonó sus intenciones de endurecer el control de antecedentes para la compra de armas.

“Quiero armas en manos de personas que son mentalmente estables”, dijo Trump a los periodistas.

“Esas personas, quiero que fácilmente puedan conseguir un arma. Pero gente que está loca, gente que está enferma... no quiero que ellos puedan conseguir un arma”.

Donald Trump negó información publicada en los medios que indicaban que en una conversación por teléfono había prometido el martes al director del poderoso lobby armamentístico Asociación Nacional del Rifle (NRA), Wayne LaPierre, que no presionaría al Congreso sobre una ley para endurecer la verificación de antecedentes a compradores de armas.

Medios como The Washington Post y The Atlantic citaron a fuentes de la Casa Blanca diciendo que Trump había prometido a LaPierre que no instaría al Congreso a aprobar un ley universal de revisión de antecedentes previa a la compra de un arma.

Tras los tiroteos masivos de El Paso, Texas, y Dayton, Ohio, a principios de agosto, Donald Trump expresó su apoyo provisional para endurecer los controles a potenciales compradores con el objetivo de sortear lagunas que permiten no registrar muchas ventas.

Aunque el mandatario de Estados Unidos dijo que había conversado con el presidente de la NRA, negó que hubiera expresado un compromiso sobre las verificaciones de antecedentes.

"No dije nada sobre eso", dijo a los periodistas. "Solo hablamos de conceptos".

“Debemos recordar, el arma no aprieta el gatillo, una persona lo hace”, dijo Trump, un viejo eslogan de la NRA que Trump ha citado ya en oportunidades anteriores.

“No quiero quitar a la gente el derecho que les da la segunda enmienda”, agregó Donald Trump, en referencia al derecho constitucional que garantiza en Estados Unidos el porte de armas.

“Estamos hablando de verificación de antecedentes, y de pronto estamos diciendo vamos a sacarle las armas a todo el mundo. La gente precisa armas, desafortunadamente, para protección”, dijo Donald Trump.

Posición crucial

La posición de Donald Trump sobre este tema es crucial porque los congresistas republicanos, que cuentan con el voto de ciudadanos que están a favor de las armas, no pueden cambiar las leyes armamentísticas sin el apoyo del presidente.

Por otro lado, los demócratas no pueden impulsar leyes en el Congreso de Estados Unidos sin el respaldo de los republicanos, que controlan el Senado y la Casa Blanca.

El martes, el director de la NRA mencionó la conversación telefónica con el presidente y aseveró que Donald Trump es un firme defensor de la segunda enmienda de la Constitución.

"Hoy hablé con el presidente. Discutimos los mejores modos de prevenir este tipo de tragedias", tuiteó LaPierre en referencia a los tiroteos masivos.

Donald Trump “es un presidente férreo defensor de la segunda enmienda y apoya nuestro derecho a portar y mantener armas”, dijo LaPierre.

El endurecimiento de las verificaciones de antecedentes para la venta de armas volvió a instalarse como tema en la agenda política tras los tiroteos ocurridos a comienzos de agosto en El Paso, Texas, y Dayton, Ohio, que dejaron un saldo de 31 muertos.