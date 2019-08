Maduro confirma contacto con Estados Unidos, pero gobierno de Trump lo ridiculiza

Mientras la crisis en Venezuela aumenta, Nicolás Maduro sigue convencido en que un diálogo directo con el gobierno de Donald Trump puede evitar la caída de su régimen.

Tras el anuncio del presidente de los Estados Unidos de que su gobierno mantiene contacto con funcionarios del chavismo “a muy alto nivel”, el heredero de Hugo Chávez confirmó la noticia y utilizó ese argumento a su favor.

“Es así, y no es nuevo. Desde hace meses tenemos contacto. Así como he buscado el diálogo en Venezuela, he buscado la forma de que el presidente Donald Trump escuche a Venezuela de verdad”, dijo Nicolás Maduro en cadena nacional.

Para el líder del chavismo a Donald Trump le venden una Crisis en Venezuela, mas no es así.

“Confirmo que desde hace meses hay contactos entre altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos y del gobierno bolivariano que yo presido y bajo mi autorización expresa, directa. Varios contactos, varias vías, para buscar regular este conflicto” agregó.

Además, reiteró la invitación al presidente Donald Trump a un diálogo directo con la intención de dar fin a la crisis en Venezuela.

Sin embargo, en representación del gobierno de los Estados Unidos, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, desmintió al dictador y dijo que las conversaciones que se están dando son con la finalidad de apresurar su salida del poder.

“Como el Presidente ha declarado en repetidas ocasiones, para poner fin al robo de los recursos del pueblo venezolano y la continua represión, Maduro debe irse. Los únicos elementos discutidos por aquellos que están llegando a espaldas de Maduro son su partida y elecciones libres y justas”, dijo Bolton a través de Twitter.