El asombroso cambió de un joven que se cortó el cabello luego de 15 años [FOTOS y VIDEO]

Las grandes cambios requieren decisiones radicales. O al menos así lo entendió Reynaldo Arroyo, un joven de 23 años en EE. UU. que desde hace 15 no cortaba su larga cabellera, que lo acompaño por toda su adolescencia, tal como se aprecia en un video de YouTube.

Pero esta decisión que tomó cuando apenas era un niño de 8 años cambió por otra, que lo hizo desprenderse de su abundante melena: ingresar el Ejército de los Estados Unidos, el cual tiene reglas muy estrictas sobre el volumen del cabello que deben tener quienes deseen ser parte de la institución.

Tras cortarse el pelo, como se puede apreciar en un video de YouTube, el muchacho de 23 años se enroló la semana pasada al Ejército en la Estación de Reclutamiento de Missoula, en el estado de Montana, en el noroeste del país, a donde viajó desde su ciudad natal Riverside, ubicada en California.

Es así que Arroyo se desprendió de su cabellera negra, la cual llegaba a sus caderas. “Este día he venido a cortarme el cabello. Me he mudado desde California y estoy muy emocionado de poder unirme al Ejército. Espero poder donar lo que resulte del corte y que niñas pequeñas que no tienen puedan usarlo”, sostuvo.

Y tal como lo manifestó, donará el cabello que le cortaron a la organización benéfica “Locks of Love”, cuya misión es ayudar “a través de prótesis de cabello de las más alta calidad, a restablecer la confianza” de niñas y niños que sufren de diferentes enfermedades, tales como alopecia o cáncer, de forma gratuita.