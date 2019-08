Estudio advierte que sonarse muy fuerte la nariz puede provocar derrames cerebrales

Un investigación científica publicada por The National Institute of Health, en Estados Unidos, reveló un conjunto de hábitos cotidianos en las personas que pueden generar una ruptura en las venas sanguíneas cerebrales y posterior derrame.

Destacó de ellas la acción de sonarse fuertemente la nariz, que en muchos casos es considerado algo molesto. Sin embargo también podría ser peligroso al punto de ser mortal.

Los investigadores de los Estados Unidos, motivados por por la creencia popular de que el derrame cerebral puede estar causado por condiciones genéticas, decidieron iniciar el estudio científico para determinar las causas exactas.

Entre ellas se supo que hacer ejercicios y contener por mucho tiempo la respiración altera también la circulación de la sangre entre los vasos sanguíneos del cerebro.

En el caso de hacer ejercicios, los investigadores dijeron que es originado por el ‘esfuerzo mayor’, más aún si se trata de levantamiento de pesas.

Por otro lado, contener la respiración por mucho tiempo reduce el oxígeno en el cerebro, por lo que el cuerpo hace un esfuerzo de más que podría reventar alguna vena.

El estudio científico de la The National Institute of Health en Estados Unidos no solo advierte sobre los peligros de sonarse fuertemente la nariz, sino también de fumar.

Según los investigadores, además de afectar a los órganos y al sistema dentro del cuerpo, los químicos del cigarro podrían provocar un derrame cerebral.