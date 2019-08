Delfina, la niña de 8 años que le ganó la batalla al cáncer [VIDEO]

La batalla contra el cáncer es una lucha larga, constante y bastante dura. Se necesita de valentía, perseverancia y sobre todo mucho amor. El caso de Delfina, una niña de apenas 8 años, es uno de los ejemplos más motivadores de cómo encarar este mal.

En Tucumán, Argentina, 3 de cada 100 mil habitantes son diagnosticados con linfoma no Hodgkin de Burkitt, un tipo de cáncer muy complicado y que avanza con rapidez, señala Mayra. Lamentablemente, a su hija Delfina le tocó hacerle frente; pero logró salir victoriosa.

La mamá de Delfina rapó a su muñeca para que su hija no se preocupe por su apariencia.

Fueron meses de innumerables visitas al hospital, inyecciones y más de 50 quimioterapias los que tuvo que superar ‘Delfi’, como su mamá le dice. Su enfermedad es un tipo de cáncer al estómago que ya había hecho metástasis al intestino.

Sin embargo, cuando todo parecía perdido, apareció Juan José Chaín, el oncólogo que trató a la niña y ahora es el “héroe” de la familia. Además de él, a Delfina la atendió un equipo completo del hospital del Niño Jesús, conformado por enfermeros, médicos clínicos y psicólogos.

Al principio, la pequeña se mostraba con miedo ante tanta invasión -necesaria- en su cuerpo.

“Veía un médico o un enfermero, y sin siquiera saber si la iban a ver a ella, comenzaba a llorar, le costó tomar confianza”, cuenta Mayra al Clarín.

Pero fueron tantos los trabajos y los exámenes que le realizaron, que Delfina terminó tolerando el dolor. “Después me acostumbré a los doctores, a las inyecciones, ya no lloro cuando me sacan sangre”, dice orgullosa la menor.

Delfina se muestra feliz cada vez que va al hospital.

Todos por Delfi

Pese a que su cáncer era agresivo, los padres de Delfina siguieron al pie de la letra lo que su oncólogo les decía. Esto hizo que, tras culminar con las 52 quimioterapias que llevó la menor como parte de su tratamiento y someterse a una operación, una última evaluación confirmara que su enfermedad había desaparecido.

Los créditos de la dura batalla se los lleva la niña, sin duda; sin embargo, Mayra afirma que recibió mucho apoyo de varias personas. No solo de familiares y amigos, sino también de personas que no conocían.

Esto pudo ser posible gracias a una página que la madre creó en Facebook para darle a su hija el sustento emocional que ella necesitaba. Precisamente, a través de esta red social, el día en que confirmaron que Delfina venció el cáncer, se hizo viral una foto en que la pequeña se muestra más feliz que nunca con la noticia.

La pequeña estudia desde casa con una profesora particular.

“No tuve la oportunidad de hacer un cartel como ella quería! En medio de la felicidad y no saber cómo reaccionar y siento que estoy en una nube”, escribió Mayra en el texto de la foto que fue compartida más de 7 mil veces en Facebook.

De pie siempre

La recuperación completa de Delfina todavía sigue en camino lento. Mayra aclara que si bien su hija ganó una batalla y el cáncer ha desaparecido casi en totalidad de su cuerpo, todavía hay el riesgo de que regrese.

“Esto no quiere decir que Delfina no vuelve más al hospital. Todo es muy reciente y sus controles seguirán cada mes como hasta ahora”, señala la madre. “Somos conscientes de que existe una posibilidad de que la enfermedad vuelva y sería lo peor que nos puede pasar. Así que quiero pedirles que siempre tengan a Delfina en sus oraciones para que realmente este cáncer nos deje en paz”, agrega.