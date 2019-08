Dan de alta a niño por supuesta ‘picadura de insecto’ y muere a los cuatro días por meningitis [FOTOS]

Un niño de nueve años fue conducido al hospital con fuertes dolores de estómago y un notorio hinchazón en el ojo derecho. Los médicos, sin embargo, diagnosticaron que era una inofensiva ‘picadura de insecto’ y lo derivaron a su casa. Cuatro días después, el pequeño murió.

El terrible hecho se produjo a las 11 de la noche del 28 de mayo en la ciudad de Basildon, al sur de Inglaterra. Vince O’Dowld, de 64 años, llevó a su hijo de 9 años al hospital de la mencionada localidad al ver que se formó un bulto en el ojo derecho del pequeño, quien también manifestaba fuertes dolores de estómago.

Increíblemente, en el nosocomio de Basildon (Inglaterra), los médicos concluyeron que el niño sólo había sido víctima de una ‘picadura de insecto’ y le dieron de alta 6 horas después con una receta de antibióticos. Tan solo cuatro días después, el pequeño de 9 años murió. En la autopsia se descubrió que la razón de su deceso fue una meningitis.

“Era un niño tan sano y feliz. Simplemente no podíamos creerlo. No entiendo por qué no podían ver que tenía meningitis", declaró el consternado padre Vince O’Dowld a las autoridades policiales, quienes hacen una investigación exhaustivas sobre las razones que motivaron a los médicos a dar de alta prematuramente al niño de 9 años.

El caso ha causado bastante revuelo en Inglaterra. Sobre todo por tratarse de una presunta negligencia médica en uno de los hospitales con mayor reputación de la zona.