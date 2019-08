“Es desagradable”: discriminan a una militar latina por hablar español en EE. UU.

Vía Facebook. Mientras esperaba su café en un Starbucks, la oficial latina Xiara Mercado fue acusada de faltar el respeto a Estados Unidos, país al que sirve, porque hablaba español mientras vestía uniforme.

La aviadora de la Fuerza Aérea de Estados Unidos compartió su testimonio en Facebook y se viralizó de inmediato. Según dijo, se encontraba en un establecimiento de Hawai el pasado 17 de julio, y recibió una llamada que respondió en español.

PUEDES VER Bombero perdió a sus hijos en un incendio mientras atendía una falsa alarma

“Usted habla otro idioma que no representa a Estados Unidos y el uniforme que lleva puesto, eso es desagradable”, le dijo una mujer de la fila.

Xiara Mercado se limitó a dar una respuesta educada. “Lo siento señora, lo único desagradable aquí es que no tiene ni idea de su discriminación, por favor eduquese. Que tenga un buen día”.

Sin embargo, la riña continuó. “No sé cómo puedes usar ese uniforme”, dijo la mujer, de acuerdo al relato de Facebook.

“Lo uso con orgullo", respondió la uniformada de 27 años, natural de Mayagüez, Puerto Rico. No fue la primera vez que experimentó este tipo de discriminación.

En un video transmitido en directo, Xiara Mercado contó que cuando trabajaba en un restaurante, su jefe le ordenó hablar “como estadounidense” y, después, un oficial de la policía cuestionó la autenticidad de su licencia de conducir porque era de Puerto Rico.

Como se sabe, la isla es un territorio de Estados Unidos.

“Este es mi sueño y [decirme] que soy desagradable mientras uso mi sueño, eso realmente me provocó”, dijo Xiara Mercado en una entrevista con NBC News.

Foto: Facebook.

PUEDES VER Letal cobra ataca a dragón de komodo para devorarlo y sucede lo más insólito [VIDEO]

Recientemente, los latinos en los Estados Unidos se han enfrentado a un mayor nivel de amenazas y discriminación.

Casi el 40% de los latinos encuestados en Estados Unidos aseguró que reciben ofensivas, se les decía que regresaran a su país de origen, se les criticaba por hablar español en público o se les trataba injustamente debido a sus antecedentes, según un informe de 2018 del Pew Research Center.

Contrariamente a la creencia popular, Estados Unidos no tiene un idioma oficial.

De hecho, más del 20% de los hogares hablan un idioma que no es inglés, según datos publicados en 2017 por la Oficina del Censo.

Esa misma información muestra que más del 40% de la población habla un idioma diferente al inglés en las principales ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Houston y Miami.

Hablar un idioma que no sea inglés en el trabajo es un derecho que está protegido por la ley de Estados Unidos, específicamente el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964.

Foto: Facebook.

Según la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, sería una violación de la ley federal antidiscriminatoria que se requiera que un empleado solo hable inglés, excepto en una situación en la que era necesario que alguien hiciera su trabajo.

La historia de Xiara Mercado ha sido compartida miles de veces en Facebook y también ha recibido apoyo nacional de quienes se oponen a la discriminación.

“Gracias por representar y trabajar por nuestra seguridad”, escribió uno de los usuarios que decidieron darle ánimos. La uniformada asegura que solo quiero crear conciencia y evitar más discriminación.

“Mi publicación no era para instigar o combatir el fuego con fuego. Esa no es mi política. Mi publicación no es sobre el idioma. No se trata de español. Es una publicación sobre discriminación”, concluyó Xiara Mercado en Facebook.