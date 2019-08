Hombre insulta y amenaza a pareja homosexual en España: “No te equivoques que te pego un cabezazo”

Un hombre fue grabado mientras insultaba y amenazaba con golpear a una pareja homosexual en un autobús de Islas Canarias, España. El sujeto, iracundo, lanzó múltiples comentarios homofóbicos que quedaron registrados en una video grabado por un pasajero.

De acuerdo a los testigos, ambos defendieron a una mujer que recibió comentarios machistas del agresor, a lo que el hombre le gritó a uno de ellos desde su asiento: “¿Me estás escuchando? Tengo dos hijos, para que me vengas así, tengo ojos y miro a las personas, miro a las mujeres, no soy maricón”.

Luego, con actitudes violentas, amenazó con golpearlos. “Pues no te confundas, pedazo de maricón, no te confundas porque te pego un tojo (puñetazo) en el hocico y entonces sí voy para la cárcel”, profirió en medio del tumulto.

Minutos después, a pesar que las personas que lo rodeaban le pidieron que se calme, exclamó: “Pues no te equivoques que te pego un cabezazo a ti también, pedazo de maricones. No me vuelvas a decir que llamas a la Guardia Civil porque te mando golpeo”.

Una persona que se encontraba en el bus le indicó que “una persona con hijos no dice y hace esas cosas”, a lo que el violento hombre replicó “No soy un maltratador porque entonces sí los mato”.

El vídeo fue grabado por un pasajero del vehículo y difundido posteriormente en redes sociales.