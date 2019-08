Noruega bloquea ayuda económica que recibía Brasil tras aumento de la deforestación en la Amazonía

Noruega ha sido el país europeo que más ha apoyado al cuidado de la Amazonía. Pero esta vez los 33 millones de dólares que iban a hacer entregados a Brasil se bloqueó porque al parecer el Gobierno de Jair Bolsonaro no estaría haciendo nada para detener la deforestación.

El país escandinavo decidió congelar todo tipo de ayuda para la Amazonía hasta que se regule la deforestación en dicha zona. Brasil es la nación que posee más del 60% del recurso natural y ha recibido por parte de las entidades noruegas más de 900 millones de dólares desde el 2008.

Esta medida no cayó nada bien en tierras cariocas, y rápidamente salió el mandatario brasileño a responder con unas provocativas frases. “¿Noruega no es aquel que mata ballenas ahí arriba, en el Polo Norte? ¿Que explota petróleo también ahí? No es ningún ejemplo para nosotros. Que se queden con ese dinero y ayuden a Ángela Merkel a reforestar Alemania” afirmó el presidente Bolsonaro.

Tensiones diplomáticas

Estas discusiones entre ambos países no son algo nuevo. Existe un precedente con la antigua gestión de exjefe de Gobierno Michel Temer. Sin embargo, con la llegada de Bolsonaro al poder, las tensiones se agravaron debido a su forma de pensar y al escepticismo para tratar temas ambientales y el cambio climático.

Según los datos de entidades ambientales en Brasil, la deforestación en la Amazonía aumentó en los últimos meses. A comparación del mes de julio en el 2018, la cifra se han cuadriplicaron. Pese a ello, el mandatario cuestionó la veracidad del informe y destituyó al director del INPE, un organismo que analiza datos en base a las observaciones satelitales.

Dato:

Alemania se sumó a Noruega y anunció el bloqueo de 35 millones de euros destinados a Brasil, hasta que la cifra cambie y sea más alentadora. Pese a ello, seguirá manteniendo su apoyo al Fondo Amazonía.