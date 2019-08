En extrañas circunstancias hallan sin vida a hija de una multimillonaria británica

Josie Clacher de 18 años, hija de la multimillonaria británica Rachel Clacher, falleció el pasado martes dentro de una casa de vacaciones ubicada en Mallorca, España.

Medios británicos como el Daily Mail, informaron que la joven se encontraba de vacaciones en Alaró (Mallorca) con familiares y amigos.

PUEDES VER Murió a los 15 años la heredera de una de las dinastías millonarias de Inglaterra [FOTOS]

Según las autoridades en España, Clacher estaba tomando una siesta a las 7:00 de la mañana y posteriormente fue encontrada inconsciente y ahogada en una villa de la localidad.

Pese a que fue atendida de inmediato, el equipo médico no pudo hacer nada y la joven falleció en el lugar. Por su parte, la Guardia Civil indicó que se inició una investigación para determinar las circunstancias del hecho.

Josie Clacher fue hallada ahogada en una casa de vacaciones en España. Foto: Difusión.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Británico informó que están en el proceso de repatriar el cuerpo. Además, extendieron su apoyo a los familiares de la víctima.

Autoridades policiales continúan investigando lo ocurrido y no descartan que el incidente se produjo después de una noche de fiesta.

Un vocero de la familia aseguró que en la actualidad los parientes de Clacher se encuentran devastados.

“Todos estamos extremadamente tristes. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia en este momento trágico", expresó un vocero de la empresa familiar.

¿Quiénes son los Clacher?

Josie Clacher era la segunda de tres hermanas, estudió en el prestigioso internado Moreton Hall, cerca de Oswestry, en el norte de Shropshire.

Josie Clacher, de 18 años, era la segunda de tres hermanas. Foto: Difusión.

Era hija de David, un oculista de profesión y de Rachel Clacher fundadora de Moneypenny con su hermano Ed Reeves en el año 2000. Se trata de una empresa de servicio de atención telefónica en Inglaterra.

En el año 2018, la compañía estuvo valorizada en 100 millones de libras esterlinas, que equivalen a 120 millones de dólares.

PUEDES VER Anciano de 86 años es arrestado después de que hallaron restos de su esposa desparecida en 1982

En la actualidad, la organización emplea actualmente a 700 personas y gestiona más de 13 millones de comunicaciones con clientes al año para 13 000 empresas.

The Sunday Times reconoció a MoneyPenny como una de las ’100 Best Companies to Work For’ o “una de las 100 mejores empresas para trabajar”.

Cuenta con oficinas en Wrexham, Londres y Charleston, Carolina del Sur.