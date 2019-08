“Si gana Cristina, no quiero estar en la Argentina”: venezolanos preocupados por resultados electorales [FOTOS]

Venezolanos residentes en Argentina han manifestado su preocupación tras conocerse los resultados de las PASO 2019 porque advierten que no desean repetir una otra "historia de crisis” ante la posible llegada al poder del Kirchnerismo.

Michell, una venezolana de 29 años que reside en Argentina desde hace cuatro años, manifestó que pensó en irse del país al ver los resultados de las elecciones primarias. “No quiero quedarme acá esperando a que me pase otra vez lo mismo”, dijo.

En la comunidad venezolana, el resultado de PASO 2019 despertó entre ellos una gran incertidumbre por el posible regreso al poder de líderes que consideran similares a los que gobiernan en Venezuela, según información difundida por el diario argentino La Nación.

“Esto es algo que ya vivimos en Venezuela. Yo tengo esperanza. Pienso que el resultado del domingo pasado se va a revertir. Pero de lo contrario mi intención es irme de la Argentina. Es que así comenzamos en Venezuela y mira cómo terminamos”, agregó Michell.

Para Gabriela González, otra inmigrante venezolana, el volver a trasladarse a otro país sería difícil, por tal motivo, mantiene la esperanza en que se revierta el resultado, ya que no ve el Kirchnerismo con buenos ojos.

Venezolanos temen que los resultados en primaria se repitan en octubre. Foto: La Nación.

En Argentina, la fuerza migratoria que predomina es la de venezolanos, seguido por la de Bolivia y Paraguay. Pero sería una tendencia que podría modificarse a raíz del resultado de las elecciones del domingo pasado.

La Nación describe que la La cercanía que tuvo Cristina Fernández con la gestión de Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro, hace que los venezolanos vean al kirchnerismo y al chavismo como dos caras de una misma moneda.

Venezolanos que residen en Argentina preocupados ante el posible regreso del Kirchnerismo al poder. Foto: Difusión.

Victoria Maneiro es otra venezolana que emigró a Argentina en 2015 y ve con preocupación el posible regreso del Kirchnerismo.

Maneiro ha pensando en irse a Europa o Canadá, pero dentro de tres años. Dice que quiere migrar en forma ordenada, no como la última vez, cuando debió escapar de la escasez chavista.

Por su parte, Alfredo Nessi, un ingeniero en sistemas, de 29 años, llegó al país en marzo del año pasado y trabajó como delivery hasta que consiguió un puesto vinculado con su profesión.

“Después de los resultados del domingo quedé muy preocupado. Me decepcionó y me preocupa. Nosotros venimos del caos total que producen los gobiernos populistas y no queremos pasar por lo mismo”, manifestó Nessi.

Otro inmigrante que prefirió no identificarse advirtió que si se mantiene el mismo resultado en octubre se iba de Argentina.

“Tengo bien claro que si se mantiene este resultado en octubre, yo agarro, cierro mi valija y me voy. Me iré a Nueva Zelanda o Australia. Ya lo hice y no tengo miedo de volver a hacerlo. Trabajando todo se puede. Pero si gana Cristina no quiero estar en la Argentina. Esos tipos de gobiernos no terminan bien. Ojalá se pueda revertir la situación en las urnas”, puntualizó.

Migración venezolana en Argentina en números

Según la dirección Nacional de Migraciones de Argentina, en el primer trimestre de 2019 se radicaron 40 000 venezolanos, una cifra significativa si se tiene en cuenta que solo en 2018 ingresaron 70.531. Lo que representa que en menos de tres meses, entraron más de la mitad del número registrados el año pasado.

Otra de las registros importantes está que desde 2012 a marzo de 2019 se otorgaron 170 000 radicaciones venezolanas.