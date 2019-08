La ciencia dice que los seres humanos no están diseñados para ser felices ¿ y entonces?

“La búsqueda de la felicidad” es uno de los “derechos inalienables” de los estadounidenses. Sin embargo, la ciencia explica que los seres humanos no están diseñados para ser felices o estar contentos, sino mas bien para sobrevivir y reproducirse, como cualquier otra criatura en el mundo natural.

En la naturaleza, el estado de satisfacción constante no es posible porque bajaría la guardia contra posibles amenazas a nuestra supervivencia.

Según el artículo en The Conversation de Rafael Euba, profesor de psiquiatría de la tercera edad en el King’s College London, el hecho de que la evolución haya priorizado el desarrollo de un lóbulo frontal grande en el cerebro humano, hecho que lo dota de capacidades analíticas y ejecutivas excelentes, por sobre la capacidad de ser felices, ya dice mucho sobre las prioridades de la naturaleza.

Las ubicaciones geográficas y circuitos en el cerebro están asociados con ciertas funciones neurológicas e intelectuales, pero la felicidad al ser una mera construcción sin base neurológica no se encuentra en el tejido cerebral.

Es más, expertos en este campo argumentan que el fracaso de la naturaleza en desterrar la depresión del proceso evolutivo, pese a sus obvias desventajas en términos de supervivencia y reproducción, se debe al hecho de que el trastorno depresivo juega un rol útil en tiempos de adversidad, pues ayuda al individuo deprimido a no involucrarse en situaciones riesgosas e imposibles en las que no pueda ganar.

Los pensamientos depresivos también pueden ayudar a cumplir la función de resolver problemas en momentos difíciles.

La infelicidad no es culpa del ser humano. Se halla en sus genes.

En la novela “Un mundo feliz” de Aldous Huxley los seres humanos son felices con la ayuda de “soma”, una droga que los mantiene dóciles y contentos.

La felicidad no se halla vinculada a un patrón de función cerebral en particular, no es posible replicarla químicamente.

Las emociones humanas son desordenadas y, a veces, contradictorias. Diversas investigaciones muestran que las emociones y afectos positivos pueden coexistir en el cerebro y ser relativamente independientes el uno del otro.

Según ese modelo, el hemisferio derecho procesa preferencialmente las emociones negativas, mientras que las emociones negativas son procesadas por el hemisferio izquierdo.

Los seres humanos están preparados para luchar y esforzarse, buscar gratificación y seguridad, combatir amenazas y evitar el dolor.

El modelo de emociones en el que coexisten el placer y el dolor se acomoda mucho mejor a la realidad humana, muy al contrario que la dicha constante e inalcanzable que pretende vender la maquinaria de la industria de la felicidad.

Pensar que cualquier grado de dolor es anormal o patológico solo generará sentimientos de que somos inadecuados y frustración.

Aunque el postulado de que la felicidad es inalcanzable puede parecer un mensaje negativo, también puede llevar a entender que la insatisfacción no es un fracaso personal.

Si muchas veces eres infeliz, ello no es una falta que requiere una reparación urgente, como pregonan los gurúes de la felicidad, sino mas bien una condición que te hace humano.