Mamá quiere someter a hija de 14 años a cirugía estética porque “las feas no llegan a ninguna parte”

Una madre de tres niños que fingió depresión para obtener una cirugía de nariz gratis y ha revelado que está ahorrando para que su hija, de 14 años, ingrese al quirófano para que pueda “ser famosa”. Una historia del Reino Unido.

Carla Bellucci, de 37 años, se convirtió en la mujer más odiada en el Reino Unido después de explicar cómo ‘coqueteó’ con los médicos y fingió tener una enfermedad mental para operar una pequeña protuberancia en la nariz.

Y ahora ha llevado su plan un paso más allá al explicar descaradamente que planea hacer famosa a su hija adolescente Tanisha poniéndola bajo las cirugías estéticas.

Carla, quien se sometió a un aumento de nariz de dos horas en el Hospital Chase Farm en Enfield, al norte del Reino Unido, abrió una cuenta de ahorros para las cirugías de su hija.

La mujer, también madre de otros dos adolescentes, dice que no es inflexible, ya que no está haciendo “nada malo”, e incluso está alentando a su hija a tener carillas dentales e implantes mamarios.

Carla está a favor de que Tanisha tenga un lifting brasileño, un procedimiento quirúrgico en los glúteos que tiene una tasa de mortalidad de uno de cada 3.000.

“Tanisha no es la más académica de las chicas, así que no me importa mucho su educación, a diferencia de mis hijos”, dijo la mujer a la revista Closer.

“Ella tendrá que confiar en su aspecto para seguir adelante en la vida, por lo que tendrá que ser perfecta. La gente fea no llega a ninguna parte en estos días”.

"En este momento le encanta el aspecto de Kardashian con el gran trasero, las tetas y los labios carnosos . Recibirá rellenos cuando tenga 16 años , algo que yo apoyo totalmente".

“Si quiere ser una influyente exitosa y una estrella de la realidad, entonces tendrá que adaptarse a la apariencia de la época, por lo que la cirugía es la opción obvia. Tiene buena pinta, pero la cirugía la hará más bonita”.

Carla cree que el trasero de su hija es un área que “necesita mejorar”, y señala que es “muy plano”, y podría retrasarla en la carrera de sus sueños.

Hasta ahora, el dúo de madre e hija ha ahorrado alrededor de 1.500 libras esterlinas, con la mamá poniendo £100 al mes en la cuenta, y Tanisha agregando dinero de cumpleaños y Navidad.

Tanisha siempre ha sido mimada por su madre, quien admite que la adolescente ha tenido extensiones de cabello cada pocos meses desde que tenía 12 años, uñas acrílicas cada tres semanas y sus cejas teñidas con frecuencia.

Carla gasta alrededor de 200 libras esterlinas mensuales en la apariencia de su hija adolescente para que pueda “verse bien desde una edad temprana”, antes de comenzar su régimen de cirugía a los 16 años.

Ella planea tener rellenos a los 16 años y Botox a esa misma edad, seguido de una cirugía de aumento de senos a los 18 años.

Por otro lado, los otros dos hijos de Carla ya han sentido vergüenza de ello por las fotos atrevidas que publica en las redes sociales.