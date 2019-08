Denuncian explotación infantil en fábrica de productos Amazon

Miles de estudiantes chinos fueron reclutados en extremas condiciones para fabricar los productos Alexa Echo y Echo Dot de Amazon.

Los menores entre 16 y 18 años pertenecían a escuelas técnicas de Hengyang y estaban contratados bajo la modalidad de “pasantes”. De acuerdo a una investigación de The Guardian, fueron obligados a trabajar durante horas extras y en turnos de noche para alcanzar el objetivo de producción de la compañía proveedora Foxconn.

PUEDES VER La cuenta de Twitter que traduce las publicaciones de Donald Trump para sus seguidores en China

El medio inglés recogió algunos de los testimonios de los adolescentes. Uno de ellos contó que inicialmente le dijeron que trabajaría ocho horas al día, pero terminó haciendo tiempo extra ya que debía cumplir con la meta que le habían asignado: colocar una película protectora sobre 3000 dispositivos Echo por día.

“Intenté decirle al gerente que no quería trabajar horas extras. Pero él lo notificó a mi maestro y este dijo que si no lo hacía, no podría hacer prácticas en Foxconn y eso afectaría mis solicitudes de graduación y becas en la escuela. No tenía elección, sólo podía soportar esto”, contó la alumna de infórmatica.

La empresa taiwanesa es la mayor subcontratista de productos electrónicos del mundo. En China brinda empleo a más de un millón de personas Anteriormente ha enfrentado otros problemas como masivos suicidios de sus empleados, protestas por políticas anti laborales y el uso de menores de edad en sus fábricas.

PUEDES VER Jeff Bezos, el hombre que fundó Amazon en un garage y hoy es el más rico del mundo

Los descargos de Foxconn

Tras el escándalo, Foxconn admitió que todo lo publicado por The Guardian es cierto, pero apeló a que en realidad los adolescentes no eran “trabajadores” sino “pasantes”.

“En el pasado ha habido situaciones en los que la negligencia del equipo de gestión local permitió que esto ocurra y, aunque a los pasantes afectados se les pagaron los salarios adicionales correspondientes, esto no es aceptable y hemos tomado medidas inmediatas para asegurarnos de que no se repitan”, comunicó

Sin embargo, el proveedor de Amazon se mostró a favor del empleo de niños en formación escolar ya que les ofrece "la oportunidad de adquirir experiencia laboral práctica y formación práctica en una serie de áreas que apoyarán sus esfuerzos para encontrar empleo tras su graduación”.

PUEDES VER Jóvenes estafan a Amazon con más 330 mil euros

Por su parte, la compañía de Jeff Bezoz, el hombre más rico del mundo, señaló que no toleraría las violaciones de su código de conducta de proveedores. Anunció que si encuentran infracciones a la norma tomarían las medidas apropiadas para solucionar el problema.