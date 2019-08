“Hay clientes que nunca dieron un beso con lengua”: habla meretriz que trabaja con personas con discapacidad

Marianne, de Estados Unidos, está convencida de que la prostitución puede romper cualquier tabú en torno a la sexualidad.

Como otros 42 millones de personas en el mundo, ella trabaja intercambiando sexo por dinero. Sin embargo, tiene una particularidad: sus clientes presentan discapacidades múltiples.

Su testimonio fue recogido por la BBC en un especial sobre este tema.

“He visto clientes que nunca han abrazado a alguien, que nunca se han acostado desnudos con alguien, que nunca han dado un beso con lengua a alguien, nunca han recibido una caricia o ternura”, reveló Marianne.

La cadena de noticias reseña también la historia de Alex Squair, un bloguero de 29 años con dificultades motrices que eventualmente recurre a los servicios de las meretrices.

“Siento que me estoy perdiendo de algo. Una trabajadora sexual me ayuda a experimentar cosas que no vivo con frecuencia”, contó Squair.

“Una vez que estoy en la cama, desnudo, la trabajadora sexual hace el resto”, agregó.

Marianne se ha dedicado a brindar sus servicios a pacientes como él. Ella es también una trabajadora social y, como teme que la reconozcan, aceptó la entrevista bajo un nombre ficticio.

“Hago de todo, desde brindar compañía, desnudarme, besos con lengua, relaciones sexuales, penetración con protección", dijo a la BBC.

"Los cuerpos de las personas con discapacidades están muy expuestos a otras personas. A veces personas que nunca han visto antes, entran y tocan las partes más íntimas de estas personas, pero de una manera no afectiva”, añadió.

Alex Squair, por su parte, lamenta que las personas con discapacidad deban pagar por caricias en un mundo donde imperan los estereotipos. “Mientras tanto, debemos recurrir a las acompañantes sexuales”, dijo.

De acuerdo al Informe sobre la discapacidad, publicado por la Organización Mundial de la Salud, el 15% de la población mundial vive con un tipo de discapacidad, es decir, unas mil millones de personas.

Solo en América Latina existen alrededor de 85 millones de personas con algún tipo de discapacidad.