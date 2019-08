Hombre se sacó un ojo en pleno juicio para demostrar la agresión que sufrió [FOTOS]

En la provincia Santiago del Estrero en Argentina, un hombre sacó su ojo en pleno juicio para demostrar las secuelas de un ataque del cual fue víctima dos años atrás.

Pablo Palavecino demostró de manera dramática los minutos de angustia que vivió cuando un hombre junto a su hijo menor de edad intentaron asesinarlo.

La víctima detalló a los presentes que el sujeto identificado como Luis Rodolfo le propinó un tiro con una escopeta, mientras que el hijo, José Luis Lastra (17) se acercó y lo apuñaló.

“Cuando estaba en el hospital sólo le pedí a Dios que me deje llegar vivo a los 15 de mi hija”, relató Palavecino.

La muestra de crueldad por la cual habría pasado Palavecino quedó en evidencia en plena audiencia, cuando sacó su prótesis y demostró que ante la brutal agresión perdió su ojo izquierdo.

El hecho ocurrió el pasado 21 de febrero de 2017 y el motivo que desató el conflicto sería una mujer llamada Verónica Juárez, según información difundida por el portal argentino El Liberal.

En el pasado, Juárez estuvo casada con Palavecino, se separaron y durante unos meses estuvo en una relación con Lastra (padre), uno de los acusados.

Al parecer, la relación no duró mucho y poco tiempo después Rodolfo empezó a planear un ataque contra Palavecino.

“Primero, me encontré con el hijo en casa de mi exsuegro. Me preguntó por mi nombre. Se lo dije y se fue en moto con una chica. Ahí nomas me llamó el padre por teléfono. 'Te voy a c... matando’, me amenazó”, contó Palavecino.

Medios en Argentina reseñaron que el sujeto cumplió su promesa unos minutos más tarde. Padre e hijo fueron a buscarlo en un auto. Rodolfo le disparó con una escopeta y el menor lo apuñaló para terminar de matarlo.

Luego de terminar la agresión, los hombres se fueron y dejaron a Palavecino agonizando, no obstante,aunque con secuelas de por vida sobrevivió ante la agresión.

Padre e hijo podrían ser condenados a 10 y 4 años de prisión, respectivamente. Foto: El Liberal.

Se conoció que Luis Rodolfo era hotelero y por su accionar fue imputado por “homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego y la participación de un menor de edad.

Por su parte, José Luis Lastra (hijo), enfrenta cargos por “homicidio en grado de tentativa”. Trascendió que el padre podría ser condenado hasta 10 años y el hijo, a cuatro.