Culpan a Trump por incitar al racismo y el odio

estados unidos. La magnitud de la tragedia vivida este fin de semana, con dos tiroteos masivos en menos de 24 horas, ha conmocionado al país y agitado aún más la campaña electoral de cara a las elecciones del 2020.

El presidente Donald Trump condenó “el fanatismo y el supremacismo blanco” e instó a aplicar la “pena de muerte” para los autores de tiroteos masivos, tras las masacres de este fin de semana en El Paso (Texas) y Dayton (Ohio).

Una vez más, Trump matizó que son “la enfermedad mental y el odio las que aprietan el gatillo, no la pistola”, en una defensa del derecho de portar armas en EE.UU., y no ofreció medidas explícitas para controlar el acceso a armas de fuego de uso militar.

Las autoridades federales ya han anunciado que tratarán el tiroteo en Texas como un acto de “terrorismo doméstico”.

Trump salía así al paso de las duras críticas que achacan a su agresiva retórica de mano dura en inmigración como uno de los factores que había alimentado la ola de violencia.

“Miren lo que (el presidente Trump) ha estado haciendo en este país. No ha estado tolerando el racismo, ha estado promoviendo el racismo. No ha estado tolerando la violencia, ha estado incitando el racismo y la violencia en este país”, afirmó Beto O’Rourke, aspirante a la candidatura presidencial demócrata y residente en El Paso.

En la misma línea se expresó Cory Booker, senador demócrata, quien remarcó que cuando “un presidente, desde el cargo más alto en nuestro país, habla de invasiones y plagas y países de mierda, esas cosas que salen de su boca y dañan el tejido moral de nuestro país, él es responsable”.

Hombres blancos

Los autores de las matanzas indiscriminadas en EEUU tienen motivos e intenciones muy diferentes pero, en su mayoría, comparten algunos rasgos: hombres, jóvenes y blancos.

De acuerdo con el sitio de internet Statista, de un total de 113 matanzas ocurridas desde 1982, 64 las iniciaron blancos, 19 las causaron negros, 10 fueron responsabilidad de latinos, seis de asiáticos y el resto no se determinó o fueron personas de otras razas.

La mayor de todas, un ataque en Las Vegas en 2017 que dejó 58 muertos y más de 500 heridos la perpetró Stephen Paddock, un hombre blanco de 64 años que se suicidó, y hasta ahora no se ha determinado la causa de su ataque.

Trump y los políticos que se resisten a un control más estricto en la venta de armas de tipo militar habitualmente atribuyen estos ataques a problemas de salud mental de los autores.

Pero los análisis del FBI muestran que sólo el 25% de los atacantes han tenido un diagnóstico de problemas de salud mental y que típicamente no son individuos que viven aislados. Michael Stone, un psiquiatra forense citado por el The New York Times, indicó que la mitad de los 200 asesinos en masa que él ha estudiado no mostraba evidencias claras de problemas mentales antes de los ataques, y que aproximadamente uno de cada cuatro mostraba indicios de depresión o psicopatía. ❖

