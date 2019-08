Uso de falsas víctimas en una campaña contra la violencia machista causa polémica [VIDEO]

“Ellas han sufrido malos tratos, pero la vida siempre es más fuerte”, afirma el lema de los carteles que forman parte de la campaña contra la violencia de género iniciada por la Junta de Andalucía, en España. La entidad asegura que se trata de víctimas del machismo, sin embargo, son modelos sacadas de un banco de imágenes.

Esta situación ha provocado una ola de críticas y el pedido de retiro de los carteles, donde las mujeres aparecen sonrientes y felices tras haber superado la situación de “malos tratos”. A criterio de la comunidad feminista y los colectivos que luchan contra la violencia machista, la campaña ofrece una imagen frívola y banal de esta causa.

Falsas víctimas

Según El Mundo, uno de los hechos que ha contribuido a desatar la polémica es que la agencia Conzeta Publicidad, encargada de la campaña, ha incluido un primer fotograma con afirmaciones falsas en el video de promoción.

“Advertencia. Las mujeres que van a ver a continuación han sido víctimas de malos tratos”, aparece en el material. Acto seguido, se muestran imágenes de mujeres muy sonrientes, que en realidad son modelos que utilizan las agencias para creaciones de todo tipo de productos.

Incluso la misma consejera de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, habló de mujeres “reales” durante la presentación de la campaña a los medios de comunicación. No obstante, ante las críticas, buscó aclarar que “son actrices como en cualquier otra campaña de publicidad” y explicó que “hubiera sido una irresponsabilidad utilizar mujeres reales que han sufrido malos tratos, ya que se hubiera puesto en peligro su seguridad”.

Término inadecuado

Otros de los detonantes para la polémica es que la expresión “malos tratos” es inadecuada para referirse a la violencia machista, según la secretaría de Igualdad del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

“Esta es la consecuencia de un gobierno #PPCsVOX, una campaña que no habla de #ViolenciaDeGenero, que esconde el machismo, y donde las Mujeres no sufren. Triste que se hable de malos tratos, no lo hacemos desde los años 90 del siglo pasado”, indica Soledad Pérez, representante del PSOE, en un tweet.

Esta es la consecuencia de un gobierno #PPCsVOX, una campaña que no habla de #ViolenciaDeGenero, que esconde el machismo, y donde las Mujeres no sufren. 🛑 Triste que se hable de malos tratos, no lo hacemos desde los años 90 del siglo pasado.#RetiradaYA pic.twitter.com/vTMOW25g4u — Soledad Pérez (@msoledadperez) August 3, 2019

Por otro lado, la abogada en violencia de género, Amparo Díaz Ramos, asegura que la campaña idealiza la situación.

“Si el objetivo de la campaña era acercar a las víctimas actuales que no han denunciado la experiencia de las que sí lo han hecho, no se ha logrado. Porque estas mujeres han pasado por momentos buenos, pero también por momentos muy malos, y mostrarlas felices idealiza la situación”, explica en consulta por El País.

A esto advierte que “los profesionales, nos pasamos buena parte del tiempo ajustando expectativas con nuestras clientas, precisamente por los efectos de las campañas. La denuncia no lo resuelve todo”.