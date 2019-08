¿“Ballena más solitaria del mundo” se quedó sin compañero porque no puede ser oída? [AUDIOS]

Cada cierto tiempo se publica en Facebook la historia de “la ballena más solitaria del mundo”. Un único ejemplar especial que emite sonidos en una onda diferente al de otros cetáceos.

“Esa es la ballena más solitaria del mundo, encontrada en 1992 y monitoreada desde entonces”, explica la publicación de Facebook. “Científicos observaron que ella no es como las otras, no tiene familia, no pertenece a un grupo, nunca tuvo un compañero”, asegura el post.

Publicación de Facebook sobre la ballena solitaria.

“Mientras que las otras ballenas se comunican entre 12 Hz y 25 Hz, ella canta en el doble de frecuencia, a 52 Hz, y por eso, ninguna otra ballena puede escucharla”, finaliza el conmovedor texto.

La publicación de Facebook sobre la ‘ballena 52 Hz’ contiene algunas imprecisiones, un hecho real y una romántica conclusión que ha sido utilizada para ilustrar la presunta soledad de los especímenes “diferentes”.

La denominada ‘ballena 52 Hz’ fue descubierta en 1989 y no en 1992. A través de los hidrófonos SOSUS, que la Marina de los Estados Unidos había construido para “detectar submarinos enemigos”, se pudieron captar los sonidos emitidos por el cetáceo, según la BBC.

La canción de este animal especial estaba en una frecuencia de 52 Hz, a diferencia de la ballena azul, cuya llamada se emite entre los 10 y 40 Hz. Tampoco se asemejaba al canto de la ballena de aleta, que canta a 20 Hz.

Su existencia fue acreditada ante la comunidad científica a través de un informe titulado ‘Twelve years of tracking 52-Hz whale calls from a unique source in the North Pacific’ (2004), a cargo del fallecido investigador Bill Watkins. La conclusión más importante fue que se trataba de un ejemplar único. En doce años, “solo se grabó una serie de estos sonidos de 52 Hz a la vez [...] lo que sugiere que una sola ballena produjo las llamadas”, dice el resumen. No había más ballenas como ella.

Debido a que estos grandes animales marinos normalmente utilizan su canto para encontrar pareja y a que ella había recorrido “entre 31 y 69 kilómetros por día”, según Xataka Ciencia, sin encontrar otro cetáceo que le respondiera en la misma frecuencia, surgió la leyenda de “la ballena más solitaria del mundo”.

El 21 de diciembre del 2004, The New York Times titulaba su artículo sobre este singular animal como ‘Canción del mar, a capella y sin respuesta’. En él explicaba que podría tratarse de un híbrido entre una ballena azul y de otra especie. Incluso, Mary Ann Daher, una bióloga marina de Ocean Hole, indicó que personas con sordera le escribieron “especulando” que la ballena podría ser sorda.

¿Pero es cierto que los demás grupos de su género no pueden escucharla? El científico Christopher Willes Clark, de la Universidad de Cornell en Ithaca, Estados Unidos, rechazó, según un artículo de la BBC publicado en abril del 2015, que los demás cetáceos no puedan escuchar a la ‘ballena 52 Hz’, ya que este animal “canta con las mismas características” que su par azul.

Además, de acuerdo a John Hildebrand, del Instituto de Oceanografía Scripps en California, el canto del singular animal se ha profundizado. El estudioso estimó que en el 2015 llegaría cerca a los 47 Hz.

Por último, la fotografía no corresponde a la ‘ballena 52 Hz’. Según el periodista Juan Carlos Rodríguez, se trata de una ballena gris, que suele nadar en las aguas costeras.

De esta manera, se concluye que la publicación de Facebook sobre la “ballena más solitaria del mundo” es dudosa porque, aunque la existencia del animal es real, no se ha probado que no haya podido conseguir pareja porque sus demás pares "no pueden escucharla”.