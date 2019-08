Millennial: de tener miles de amigos en las redes sociales a estar inmerso en la soledad

La soledad puede ser un concepto lesivo para algunos jóvenes que están sumergidos en la burbuja de las redes sociales, donde el éxito emocional se mide por la cantidad de amigos en Facebook o Instagram. Esta realidad no es ajena a los millennials.

Desde la mitad del siglo pasado, los millennials -personas nacidas entre 1982 y 1999- son la generación más solitaria. Así lo demostró un estudio realizado por una firma demoscópica británica que consultó la opinión de más de 1.500 personas en Estados Unidos.

A comparación de la Generación X (1965-1981) y los baby boomers (1946-1964), los millennials tienen menos amigos. Cabe mencionar que los miembros de la Generación Z, aquellas personas nacidas entre 1994 y 2010, no fueron parte de la muestra de la investigación.

Los resultados de las encuestas muestran un panorama desolador, pues 3 de cada 10 millennials respondieron que la soledad invade sus vidas frecuentemente. En contraste con las declaraciones de las personas nacidas entre 1982 y 1999, dos de cada 10 de la Generación X dijeron que frecuentemente se sienten solos y 1,5 de los baby boomers aseveraron lo mismo.

La amistad es otro indicador que se midió en la encuesta, cuyo resultado reflejó que los millennials también tienen la mayor tendencia a no tener amigos. El 27% dijo que no tenía amigos cercanos y el 22% dijo que, excluyendo a sus familiares y a su pareja, simplemente no tenía amigos.

Un dato alarmante del estudio es que al 31% le cuesta trabajo hacer amigos. Por otra parte, el 27% opinó que “no siente que necesite amigos” y un 26% dijo que no tiene ningún hobby o interés que le ayude a crear amistades.

El psicólogo de la Universidad Ruhr de Bochum (Alemania), Maike Luhmann, emitió su juicio de valor respecto a la soledad que aqueja a los millennials. “Siempre y cuando hagamos lo que debemos hacer, reconectarnos con las personas, la soledad es algo bueno”, declaró en una entrevista con el portal Vox.

Pese a que el estudio mostró un panorama crítico respecto a la soledad de los jóvenes, el 38% dijo que había hecho un nuevo amigo durante los últimos seis meses.