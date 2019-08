Periódico mexicano suspende su edición impresa luego de que intenten incendiar sus oficinas

El ataque con bombas molotov a las instalaciones del periódico El Monitor del Parral, generó que su director decidiera suspender su edición impresa. La agresión se dio el último miércoles 31 de julio.

Al diario, uno de los principales del sur del estado de Chihuahua, México, acudieron dos sujetos con la intención de incendiar la redacción. Todo durante la madrugada.

"Personas desconocidas lanzaron artefactos similares a bombas Molotov durante los primeros minutos”, relató un representante de la secretaría de Seguridad del municipio de Parral.

El director del diario, Jorge Salayandía, indicó a El País que no presentarán ninguna denuncia. “Yo quiero darle un mensaje a quienes hicieron esto, de que no queremos enfrentarnos. Quiero que estas personas lo lean. No vamos a exigir nada”, apuntó.

El ataque al medio mexicano fue poco después de la media noche. Foto: AFP.

A través de una editorial publicada en su sitio web, el Monitor del Parral indicó que no continuarán con la edición impresa y que no cubrirán noticias policiales y de corte político en la edición digital.

PUEDES VER Boxeador que podría pelear en mundial vende helados para mantener a su familia

“No nos conviene meternos con estas gentes. Ya recibí el mensaje, está bien y ya”, indica Salayandía sobre ello.

Según la ONG Artículo 19 de México, desde el 2000, 128 periodistas han sido asesinados en el país. 118 son hombres y 10, mujeres.

En lo que va del 2019 se vienen registrando siete homicidios. El último fue Rogelio Barragán, hace tan solo cuatro días. Su cuerpo fue encontrado en Zacatepec, Morelos. Era el director del medio digital Guerrero al Instante.