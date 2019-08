Mujer salva la vida de joven suicida con canción de Linkin Park [VIDEO]

Una mujer de Florida, Estados Unidos, salvó a un joven desconocido del suicidio al citarle la letra de una canción de la banda norteamericana Linkin Park, según informó la oficina del Sheriff del condado de Orange.

La mujer notó que nadie paraba a socorrer al joven, pese a que lo veían al pasar desde sus autos.

Ella estuvo a punto de ignorarlo de la misma forma; sin embargo, no pudo hacerlo porque en un momento en su vida también pasó por lo mismo, cuenta.

Cristina Settanni manejaba por una autopista en la ciudad de Orlando, en Florida, Estados Unidos. De pronto notó a un hombre al borde de un puente, mirando hacia el suelo, como si fuera a suicidarse.

La mujer que iba con el tiempo en contra al trabajo se tornó preocupada de que el desconocido estuviera pensando en quitarse la vida y por eso decidió detenerse.

“Paré porque he estado donde él estaba. Por eso sé cómo se siente al estar en el borde [del abismo] y pensar que esta es tu única opción”, dijo Cristina Settani.

Agregó que el joven suicida “necesitaba que alguien le mostrara que a alguien le importaba lo suficiente como para que parara y lo suficiente como para decirle que no tenía que hacerlo hoy”.

La letra que le citó Cristina Settani fue “¿A quién le importa si se apaga una luz más? Pues, a mí me importa”, de la canción 'One More Light’, del grupo Linkin Park, de Estados Unidos.

Según recogió la cadena RT, las imágenes del momento en que la mujer acompaña al joven suicida fue captada desde la cámara que llevan los agentes de la Policía de los Estados Unidos en el uniforme.