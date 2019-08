Boxeador que podría pelear en mundial vende helados para mantener a su familia

El boxeador César “Perico” Ramírez, proveniente de México, podría viajar el próximo 24 de agosto a Filipinas para pelear en un campeonato mundial, sin embargo, no tiene los recursos para prepararse adecuadamente, es por ello que actualmente vende helados para mantener a su familiar y poder costear todo su traslado.

“Pues estamos en busca de otros patrocinios, por ejemplo, el ir a la playa a correr, vitaminas, la alimentación, cosas básicas que realmente sí me hacen falta, además de que yo tengo familia, tengo dos hijos, tengo mi esposa, y pues se me hace muy complicado trabajar y entrenar”, dijo Ramírez del estado de México Nayarit, al oeste del país.

PUEDES VER Alcalde es obligado a salir a las calles vestido de mujer por no cumplir sus promesas [VIDEO]

El “Perico” divide su tiempo en su trabajo, familia y el gimnasio, una rutina que le truncan sus sueños, ya que sale a la calle en su moto para ofrecer helados, empleo con el que mantienen a su esposa e hijos.

“Desayuno, me baño, me cambio, hago helados, me espero una hora para salir a vender, que regularmente salgo a las 11 del día a vender, de 11 a 3 de la tarde, regreso, voy a comprar un poquito de cosas para volver a hacer helados, y en la tarde ya me está esperando el gimnasio. Antes de ir al gimnasio le doy de comer a mis hijos porque pues mi esposa está trabajando; básicamente soy madre soltera también, y así me la llevo, me voy al gimnasio, regreso y otra vez, a hacer helados para el día siguiente”, dijo el deportista.

El atleta resaltó que su familia es su mayor motivación y a quienes seguirá sacando adelante si gana el campeonato.

“Si yo me hago campeón del mundo pues económicamente nos va a ir un poquito mejor, yo creo que pueden salir, ya tener una casa, tener un negocio, un futuro para mis hijos, una mejor educación para ellos, tener algo estable, y es lo que busca uno, por eso también uno le echa ganas”, mencionó ilusionado el púgil.