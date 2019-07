Opositor de Putin no descarta haber sido envenenado en prisión

Víctima. Abogada y médico de Alexéi Navalni, líder contrario al Kremlin, afirman que se le ha aplicado un agente tóxico durante su carcelería. Asimismo, miles de opositores permanecen detenidos.

El principal opositor al Kremlin, Alexéi Navalni, no descartó el lunes la posibilidad de haber sido “envenenado” en la cárcel, donde cumple condena por convocar una manifestación en favor de elecciones libres.

La salud del principal opositor del presidente Vladímir Putin se deterioró un día después de que unas 1.400 personas fuesen detenidas en una manifestación no autorizada en Moscú, el mayor número de arrestos registrado en una concentración prodemocracia en los últimos años. Pese a la represión, la oposición continúa su lucha, y convocó a una nueva protesta para el próximo sábado.

Alergia sospechosa

“Nunca tuve alergia”, señaló el opositor en un mensaje difundido en su blog. “Durante un paseo, mis compañeros de celda vieron que tenía el cuello rojo. (...) En una hora, mi frente y la piel en torno a los ojos me ardían”. “Por la noche me desperté porque mi rostro, mis orejas, mi cuello ardían y me picaban”, añadió. “Me asaltó una idea: ¿Tal vez me han envenenado?”, agregó Navalni, que acompaña su mensaje con una foto donde se le ve en el hospital con el rostro hinchado.

Navalni afirma que los médicos se comportaban “como si tuvieran algo que ocultar”, duda de la versión de la alergia y no descarta haber sido envenenado por los guardias de la cárcel, según él, los más “impresionados” por su aspecto. Pero no descarta tampoco que alguien se introdujera en su celda cuando estaba vacía, por lo que pide las imágenes de videovigilancia.

“Fue envenenado con alguna sustancia química desconocida”, señaló la abogada Olga Mijailova a la prensa en la puerta del hospital número 64 de Moscú, donde fue ingresado el opositor.

Navalni, de 43 años, fue detenido el miércoles y condenado a 30 días de prisión por convocar a la manifestación del sábado, luego de que las autoridades excluyeran candidaturas independientes para las elecciones locales del 8 de setiembre.

Su doctora Anastasia Vasilieva dijo que “la causa de la ‘enfermedad’ de Alexéi Navalni puede ser algún agente tóxico”. Pero los médicos le diagnosticaron un problema en la piel y le aplicaron esteroides y afirmaron que la vida de Navalni no corría riesgo y lo regresaron a prisión. ❖

Naciones solidarias