El Festival de los Resucitados, donde los devotos desfilan vivos sobre sus ataúdes [VIDEO]

En la comunidad autónoma de Galicia, España, una multitud acompaña el féretro de seis personas hasta la capilla de Santa Marta de Ribarteme, en el municipio de As Nevez. Aunque las escena parece un enorme funeral tras una tragedia, no es más que una festividad religiosa de agradecimiento.

Los ataúdes son cargados como en procesión y acompañados de grupos que cantan plegarias al compás de la banda de música que va con ellos.

Quienes van dentro de los féretros, aunque lleven mortaja, no están muertos, sino más vivos que nunca.

PUEDES VER Condenan a seis años de cárcel a peruano que abusó de mujer con Síndrome de Down

De esta forma los devotos agradecen a Santa Marta, hermana de Lázaro (personaje bíblico que fue resucitado por Jesús) haberlos salvado de la muerte o de una grave enfermedad.

Según el diario La Vanguardia de España, este año fueron siete los “ofrecidos” a Santa Marta de Ribarteme, en la localidad de As Neves, Galicia.





Sin embargo, solo seis fueron dentro de los ataúdes. Todos ellos eran adultos, pese a que la mayoría de edad no es un requisito indispensable para esta tétrica procesión.

“Virgen de Santa Marta, reina de la gloria, todo el que se te ofrece sale con victoria”, y “Virgen de Santa Marta, estrella del norte, te traemos a los que vieron la muerte”, son los cantos solemnes que acompañan a los devotos de Galicia.

Ellos deben permanecer inmóviles, pues dicha hazaña es una forma de retar a la muerte. Sobre todo, de conocer de cerca la sensación de ser llevado en andas como el día del último despido.

Esta ‘fiesta de los resucitados’ de Santa Marta de Ribarteme en Galicia, España, tiene referencias de hace más de 300 años atrás.

Importantes medios como The Guardian, The New York Times y National Geographic le han dedicado portadas y consideraron como una de las festividades más raras del mundo.